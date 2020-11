Veneto in fascia verde? Le nuove regole per tutte le regioni contenute nel Dpcm alla firma stasera

Prima della firma del nuovo Dpcm il premier Conte incontrerà le delegazioni di maggioranza, il Cts e le Regioni per anticipare loro le misure previste nel decreto che resterà in vigore fino al prossimo 4 dicembre.E' previsto quindi un• 3 aree corrispondenti a 3 scenari di rischio per ciascuno dei quali sono previsti misure via via più restrittive.Con molta probabilità il Veneto dovrebbe essere inserito in fascia verde.(tra questi: n. casi sintomatici per mese, n. casi con ricovero ospedaliero, n. strutture residenze socio sanitarie che riscontrano almeno una criticità settimanle, percentuale tamponi positivi, tempo medio tra data sintomi e data diagnosi, indice di replicabilità, n. focolai, occupazione posti letto area medica e terapia intensiva).come un semaforo. Rosso per lo stop, arancio per la prudenza, verde per il via libera, ma nel rispetto delle nuove misure nazionali valide per tutti.Nella zona rossa verrà applicato un lockdown soft: resteranno aperte le industrie e le scuole fino alla prima media. Il resto seguirà le lezioni da casa. Chiusi tutti gli esercizi commerciali, compresi parrucchieri ed estetisti.Saranno salvi parrucchieri e centri estetici.• Limiti alla circolazione delle persone nella tarda fascia serale salvo che non ci siano comprovate esigenze lavorative, motivi di studio o di salute, situazioni di necessità.• Limiti agli spostamenti da e verso le regioni che presentano elevati coefficienti di rischio salvo che non vi siano comprovate esigenze lavorative, motivi di studio o di salute, situazioni di necessità.• Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%• Capienza del trasporto pubblico locale passa dall’80% al 50%.• Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi ad eccezione delle attività essenziali presenti all’interno quali farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole.• Chiusura dei musei e delle mostre.• In coerenza con la disposizione che stabilisce la chiusura delle sale bingo si dispone la chiusura dei corner adibiti ad attività di scommesse e giochi ovunque siano collocati.