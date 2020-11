Cavallari a Bonato: "Sinistra al minimo storico in Veneto grazie alla vostra grandiosa operazione elettorale. Le sorti di Adria non sono nelle sue mani"

, che va rispondere alla "non risposta" di Enrico Bonato ( LEGGI ARTICOLO ), ex candidato alle regionali in Veneto e che ha visto il proprio candidato presidente, Arturo Lorenzoni, passare al gruppo misto in consiglio regionale ( LEGGI ARTICOLO )."La ringrazio caro Bonato, ex candidato de Il Veneto che Vogliamo, per darmi l’opportunità di poter meglio precisare il perché delle domande proprio a lei. In primis perché era il candidato il cui leader era quell’Arturo Lorenzoni che ha poi scelto di aderire al gruppo misto regionale.Ma come al solito lei preferisce evitare ogni genere di risposta quando deve ammettere che le cose non sono andate bene (e, mi creda, succede nella vita, basta saperlo accettare), cosi come ha fatto mistificando una sonora batosta elettorale tentando di trasformarlo in un buon risultato".Aggiungendo poi rincarando la dose:(visti come il male assoluto) praticamente l’unico argomento di una campagna elettorale inesistente, che ha portato al risultato fallimentare che conosciamo".che ha sostenuto la mia coalizione e con il quale, penso se ne sia accorto, facciamo opposizione alla sua amministrazione".Spiegando poi la sua netta posizione: "Se poi mi chiede se sono di destra o di sinistra, come se la buona gestione appartenesse per forza ad uno schieramento politico, diversamente da come fa lei che non risponde mai, le dico in modo chiaro che, sebbene la storia mia e quella della mia famiglia siano a testimoniare in modo chiaro la mia appartenenza,"Capisco poi che per lei rispondermi non sia una sua priorità, ci mancherebbe da uomo impegnato com’è.Concludendo: "Semplicemente posso rispondere che anche se sono impegnato, trovo tempo fra una riunione e l’altra di risponderle, perché ho imparato a gestire il mio tempo efficacemente per poter essere su più fronti. Ciò che più importa è che anche se personalmente sono impegnato in altre sedi e su altri fronti, il lavoro di squadra della mia lista continua e mi permette così anche di seguire ciò che accade ad Adria e dare risposte concrete a chi nel 2018 mi diede fiducia"."Auguro anche a lei di imparare a stare su più fronti contemporaneamente: per il momento, anche se non fa il consigliere comunale - mi creda - non è poi un danno cosi grande.