Il teatro torna a scuola anche in dad. Ritornano le lezioni spettacolo di Arteven

I ragazzi potranno partecipare attraverso l’uso del pc esattamente come fanno con il resto delle lezioni in Dad, mentre gli attori si esibiranno in diretta dall’altra parte dello schermo, permettendo il dialogo tra le parti e rispondendo alle domande degli studenti proprio come fossero in classe.Per i più piccoli è stato pensato un progetto incentrato sul cyberbullismo: è Aracne della compagnia Teatro Boxer di Andrea Pennacchi, basato sul Blue Whale,Il secondo, invece, si rivolge ai ragazzi delle superiori ed è incentrato su Giacomo Leopardi., in un momento in cui l’Italia e l’Europa sono attraversate da grandi trasformazioni.In I fanciulli e i selvaggi della Compagnia teatrale Zelda, le protagoniste sono le Operette morali, testi poco conosciute che invece racchiudono una concezione filosofica profonda che ancora oggi offre l’occasione per riflettere sulla condizione umana, sul valore delle relazioni, sul ruolo della cultura e sul senso profondo della nostra esistenza."Il Teatro si riconferma uno strumento vitale che fa breccia nei giovani e arriva dove spesso le parole degli adulti si fermano – dichiara il presidente di Arteven Massimo Zuin -Da ben 21 anni Arteven propone alle scuole della regione dei progetti condivisi che affrontano temi di attualità o personaggi della storia italiana attraverso lezioni/spettacolo che attualizzano il soggetto e coinvolgono i ragazzi utilizzando il teatro.i viaggi onirici di Salgari, la musica di Giuseppe Verdi, il coraggio del Giusto fra le Nazioni Elio Gallina, l’importante anniversario della Grande Guerra e i poeti Ugo Foscolo e Dante Alighieri. Le lezioni spettacolo promosse all’interno degli Istituti Superiori si sono affermate come efficace strumento di approfondimento per ragazzi e insegnanti.