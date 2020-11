È possibile chiedere il “sostegno affitto” fino al 9 dicembre

BADIA POLESINE (Rovigo) – Anche a Badia si potranno presentare in Comune fino al 9 dicembre le domande per ottenere il contributo previsto a rimborso delle spese per l’affitto di casa, sostenute negli anni 2018 e 2019. Il Comune di Badia Polesine con due delibere (una di agosto e l’altra del 5 novembre) ha, infatti, aderito all’iniziativa della Regione Veneto fissando i criteri per la ripartizione del fondo di sostegno affitto, in considerazione del perdurare dell’emergenza Covid-19 e per limitare i disagi ai cittadini. Il fondo affitto consente l’erogazione di un contributo economico, parzialmente a carico dello Stato, che lo ripartisce fra le Regioni perché sia infine distribuito ai comuni interessati, purché partecipino anch’essi con proprie risorse economiche. Il Comune di Badia parteciperà con risorse proprie per 10.120 euro.

Quest’anno l’importo a disposizione del fondo corrisponde a 6.730.557 euro per gli affitti pagati nel 2018, e 10.697.806 euro per quelli del 2019.

Secondo quanto previsto dal bando pubblicato all’albo pretorio, gli interessati ai contributi potranno presentare fino al 9 dicembre prossimo all’ufficio servizi sociali la domanda. L’ufficio metterà a disposizione gli appositi moduli che, una volta compilati e sottoscritti, saranno immediatamente consegnabili, limitando l’accesso degli utenti allo sportello comunale. Durante questo periodo, l’ufficio servizi sociali sarà a disposizione dei cittadini per la distribuzione dei moduli, l’aiuto nella compilazione della domanda e l’invio in via telematica alla Regione

I requisiti principali per ottenere l’aiuto economico sono: la residenza nel Comune, l’essere stato locatario di un alloggio non di lusso nel corso del 2018 e/o del 2019 in virtù di un contratto di affitto registrato, avere un Isee non superiore a 15mila euro. Altri requisiti specifici sono elencati nel bando disponibile sul sito web del Comune e riguardano fra l’altro le dimensioni dell’alloggio (non dev’essere superiore ai 95 mq) e il non aver stipulato il contratto di locazione con un parente stretto, per esempio tra padre e figlio.

“Com’è noto, ricorda preoccupata l’assessore ai servizi sociali Valeria Targa, le difficoltà investono una platea purtroppo sempre più ampia, anche a causa dell’erosione del potere di acquisto degli stipendi che coinvolge anche il ceto medio, per cui sono sempre di più le famiglie in affitto a rischio di povertà”. Fra i casi segnalati ai servizi sociali ci sono sia famiglie il cui reddito cala al crescere del numero dei figli e, naturalmente, quelle con un solo reddito da pensione. Ultimamente il mercato immobiliare ha realizzato soprattutto alloggi destinati alla vendita, con la conseguenza che l’offerta di quelli in affitto si è ridotta ed canoni sono lievitati.

Ugo Mariano Brasioli