Covid-19: Il Mogliano chiede il rinvio del match

ROVIGO - Il campionato non comincerà per tutti, semaforo rosso per Sitav Lyons Piacenza ed Argos Petrarca Padova, dopo le positività al Covid-19 dei giorni scorsi, il Mogliano giovedì 5 novembre, in conformità al vigente protocollo federale per la ripresa dell'attività agonistica, successivamente all’emergere di alcuni nuovi casi confermati di positività nella rosa della Prima Squadra, ha chiesto il posticipo dell’incontro previsto per sabato 7 novembre contro il Calvisano.

“Precisiamo che i giocatori interessati - sottolinea la società del Mogliano - sono venuti a contatto con soggetti positivi al di fuori delle strutture del Club, sono stati posti in isolamento fiduciario, così come a maggior precauzione sono stati sospesi dagli allenamenti altri atleti facenti parte del gruppo squadra per ulteriori controlli da effettuare. Si ribadisce, inoltre, che la Società si comporta sempre nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, con attenzione particolare al fatto che vengano rispettate da tutti i tesserati e dai frequentatori dei nostri impianti”.

Di fatto, salvo ulteriori sviluppi sul fronte del contagio, sono tre i match in programma, Valorugby Emilia - HBS Colorno, il derby romano tra Lazio Rugby 1927 e Fiamme Oro, e il confronto del Battaglini tra FemiCz Rovigo e Viadana (GUARDA LE PARTITE IN DIRETTA).

Tamponi rapidi che per le squadre vengono svolti almeno 48 ore prima del match, in caso di un numero cospicuo di positività (più di 3) le società possono richiedere il rinvio della partita. Per il Mogliano la sfortuna prosegue, era stato costretto anche a saltare due match di Coppa Italia, compreso quello del Battaglini con i Bersaglieri.

Purtroppo, nonostante le precauzioni durante gli allenamenti, il virus circola velocemente, su scala nazionale nelle ultime 24 ore i casi sono stati 34-500 colpendo bambini, adulti ed anziani.

Peroni TOP10 - I giornata - sabato 07.11.20 - ore 15.00

Valorugby Emilia v HBS Colorno

arb. Piardi (Brescia)

ass. Merli (Jesi), Pellegrino (Reggio Emilia)

Quarto uomo: Sergi (Bologna)

Femi-CZ Rovigo v Rugby VIadana 1970

arb. Gnecchi (Brescia)

ass. Franco (Pordenone), Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Selmi (Brescia)

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

Sarà Rinviata

Sitav Lyons Piacenza v Argos Petrarca Padova

Rinviata

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro

arb. Angelucci (Livorno)

ass. D’Elia (Bari), Masini (Roma)

Quarto uomo: Paluzzi (Roma)