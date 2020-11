Aldi sbarca a Rovigo. Fissata la data della grande apertura

Fissata la data di inaugurazione del punto vendita di Rovigo alche porterà a 28 i punti vendita in Veneto, dopo l'apertura di fine ottobre del 27esimo supermercato a Jesolo (VE).Aldi assicura assortimento compatto, ma completo, 120 referenze di ortofrutta e oltre 30 linee esclusive a marchio proprio. L’offerta garantisce prezzi accessibili tutti i giorni senza alcuna rinuncia. La qualità dei prodotti è garantita anche dalla collaborazione con realtà agricole italiane, tanto che l'impegno per il Made in Italy viene espresso dalla provenienza del 75% dei prodotti alimentari in vendita.Dal 2018 Aldi è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo Aldi Süd, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 155.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.