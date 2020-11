Logistica evoluta e digitale, in condizioni di pandemia il comparto non si è mai fermato

ROVIGO - Saper rendere i momenti difficili delle nuove opportunità. È su questo principio che si basa la programmazione didattica di ITS Marco Polo Academy, l’istituto tecnico superiore specializzato nella logistica e nella mobilità sostenibile fortemente voluto a Rovigo da associazioni datoriali (Confindustria, Ance), enti pubblici (Provincia, Comuni), aziende e Istituti superiori ( LEGGI ARTICOLO ).

ITS Marco Polo Academy, corso sostenuto e finanziato dalla Regione del Veneto, dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero dell’Istruzione, ha prorogato il termine delle iscrizioni fino al prossimo 24 novembre. Il motivo è semplice: visto l’andamento del sistema economico e la difficoltà di molte persone di trovare lavoro e il disagio, per alcuni, di rischiare di perderlo, ITS vuole dare la possibilità ad ognuno che si trovi in questa situazione di investire su se stesso, sulla propria formazione o semplicemente su una nuova strada da intraprendere. Oltre il 90% dei diplomati ITS ha trovato lavoro nell’immediato post-diploma, grazie alla didattica erogata dal corso, che prevede un’istruzione 50% in aula, 50% in azienda.

L’unico requisito di accesso è quello di essere in possesso del diploma superiore. Non vi sono limitazioni di età o necessità di certificazioni pregresse.

Il mondo della logistica non si è mai fermato e mai si fermerà : la situazione pandemica di Marzo ne è stata l’esempio. Ci sarà sempre il bisogno di rifornire i supermercati dei beni di prima necessità, portare a casa delle persone ciò di cui necessitano e continuare a creare delle connessioni tra il nostro Paese e il mondo intero. Certo, quello della logistica è un mondo in continua evoluzione anche nell’ambito digitale, ma è proprio qui che si posizionano i corsi specializzati ITS: creare nuove leve, lavoratori in grado di gestire in maniera ottimale ogni aspetto che richiede il settore, avendo una preparazione tale da poter arrivare a ricoprire - nel corso del tempo e dell’esperienza - figure manageriali.