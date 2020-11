Nuova ordinanza anti assembramento in arrivo, 46 vittime in Veneto in 24 ore

VENEZIA - Doveroso pugno di ferro del governatore Luca Zaia contro chi non rispetta le regole, soprattutto a fronte dei dati allarmanti, ma ancora sotto controllo in Veneto, dell’emergenza Covid-19.

Numeri che non lasciano spazio a interpretazioni, in Veneto siamo ai livelli di marzo quando la prima ondata del Covid-19 fece chiudere l’Italia per due mesi.

Adesso basta. Prima Luca Zaia ha interpellato i sindaci delle città capoluogo del Veneto, riscuotendo il pieno appoggio, a prescindere dal colore politico, “l’ordinanza è già scritta, potrebbe entrare in vigore dalla mezzanotte di giovedì”. A prescindere dalla decisione del Ministero della Salute sul passaggio in una fascia diversa da quella gialla, Luca Zaia interviene per scongiurare nuovi assembramenti in piazze e strade, condizioni che creano unicamente possibilità di contagio.

Pesante il bilancio delle vittime nel bollettino Covid-19 di mercoledì 11 novembre in Veneto: sono 46 i morti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.680 decessi dall'inizio dell'epidemia. Tornano a salire, anche i nuovi positivi, 3.082 nelle ultime 24 ore. I ricoverati in Veneto sono 1.667 cui si aggiungono i 208 in terapia intensiva, come a marzo.

In attesa del vaccino, l’unica cosa da fare è usare la mascherina, igienizzarsi le mani frequentemente, mantenere il distanziamento di almeno un metro da persone non conviventi, ma soprattutto usare la testa.