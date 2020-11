Il Comune di Rovigo non ha l'area giusta per il nuovo Tribunale. Massima apertura alle proposte esterne

. L’amministrazione di Edoardo Gaffeo dunque si guarda attorno attivando una“Siamo consapevoli che questa scelta cambierà in maniera radicale tutta la vita urbanistica della città nel corso dei prossimi 50 anni - spiega il sindaco Edoardo Gaffeo -, le informazioni attese per mesi, la disponibilità o meno dell’area accanto all’attuale tribunale, sono arrivate solo nell’ultimo mese, e quindi stiamo smarcando il tema con tutto l’impegno possibile e la serietà. Sono certo che anche questa partita la porteremo a casa, ma va chiusa in maniera intelligente ricordando che”.“L’Ordine degli avvocati, il cui presidente incontro domani, ha fatto delle proposte di recupero di aree la cui fattibilità tecnica presenta diverse problematiche, se superate, e ci stiamo impegnando per questo su diversi fronti, diventeranno le aree da discutere pubblicamente”. Gaffeo ricorda che l’ordine degli Avvocati è un portatore di interessi come altri., “non ho avuto interlocuzioni, non ho avuto progetti, non ho visto conti, c’è solo un’idea di massima che non è nuova. La possibilità di utilizzare quell’area non è novità di questi giorni”.unico luogo, circa 10.500/11.000 metri quadrati tutti insieme. “, la cui possibilità che il tribunale vi si potesse collocare lì abbiamo, - spiega Gaffeo -Ci sono vuoti urbani in città maNon servono polemiche, ma persone che ci mettano la testa perché il progetto deve rispondere a indicazioni urbanistiche, di viabililità, di servizi, finanziarie, questo è un modo serio di fare le cose, ovvero rispondere a dei requisiti, altrimenti finisce in caciara"., un vincolo del 2008 relativo alla parte prospiciente di via Donatoni: l’altezza dell’edificio non può superare le altezze dei palazzi confinanti. "Chiaramente, - spiega il Sindaco - a bocce fermeInoltre il progetto è in un posto difficoltoso rispetto al resto della città”. L'area dell’ex questura negli anni scorsi era stata in procinto di diventare la nuova caserma della Guardia di Finanza, furono fatti carotaggi e il progetto, realizzato direttamente dal provveditorato delle aree pubbliche del governo, arrivò in fase avanzata. Poi il Mef non ritenne la cosa conveniente, era un progetto che arrivava a 4 piani e realizzava 4500 metri quadrati.“Credo di avere già dimostrato che non mi impunto sulle mie idee, cerco sempre di ragionarci sopra, non sono innamorato delle soluzioni originali, mi si dimostri che sto sbagliando. Qualcuno ha idee? Valutiamo se ci sono le condizioni per poterci lavorare e costruire il Tribunale.. Essere accusato di inerzia è cosa che rispedisco al mittente. Chiedo a chi mi accusa: voi cosa avete fatto?"."Ho ereditato una città con innumerevoli problemi di questa città. Gli investimenti privati sempre stati ben accetti nella storia della città e lo penso anche io. La filosofia dei due pesi e due misure per interessi politici non mi appartiene. Se troviamo la soluzione e la soluzione prevede un interessamento privato che è coerente con il pubblico ben venga, il Comune la soluzione non ce l'ha. In una trattativa di questo tipo l'unico titolo del Comune sarà quello di verificare che tutti gli aspetti urbanistici vadano bene, oltre che non via sia il consumo di suolo".dice anche Gaffeo.progetto che prevede il recupero di aree del demanio, in genere ex caserme, per la razionalizzazione della logistica delle amministrazioni centrali della città. "Nell'area retrostante è pure presente un vincolo di natura archeiologica".Tempistiche dal Ministero per la scelta della realizzazione del Tribunale? "Il Ministero ha precisato che non ha intenzioni di fare colpi di mano, sgombriamo il campo da queste paure. Non si fa terrorismo buttando le cose a vanvera, tutti abbiamo interesse a portare a termine le cose in maniera seria".