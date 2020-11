Covid-19: quasi 38 mila nuovi positivi, 636 vittime

ROMA - Nel giorno della nuova ordinanza anti contagio di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (LEGGI ARTICOLO), in Italia i numeri continuano a destare grande preoccupazione.

Secondo i dati del ministero della Salute diffusi nel tardo pomeriggio di giovedì 12 novembre, sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, le vittime sono 636 (187 sono state registrate nella sola Lombardia).

Alla Lombardia il triste record di contagi (9.291 nelle ultime 24 ore), ma l’Rt si è dimezzato negli ultimi giorni con il lockdown (zona rossa), con il blocco della circolazione delle persone e la chiusura dei locali, le possibilità di contagio si stanno riducendo sensibilmente. Seguono il Piemonte (4.787), la Campania (4.065), il Veneto (3.564), il Lazio (2.686), l'Emilia Romagna (2.402) e la Toscana (1.932).

Aumentano di 89 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia. Le persone in rianimazione sono ora 3.170.

I ricoverati con sintomi in reparti ordinari per Covid sono aumentati di 429 unità e sono ora 29.873. In isolamento domiciliare ci sono 602.011 persone (+21.178). Gli attualmente positivi sono 635.054 (+21.696), i guariti e dimessi sono 387.758 (+15.645).