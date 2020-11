Castelmassa: morto a 89 anni Pio Negri detto Cio

Ne danno il triste annuncio la figlia Luisa, il genero Silvano, la nuora Graziella, i nipoti Stefano con Giulia ed Eleonora, Alex con Lin, Monica con Mirko, il fratello Cesare con Mirella, la cognata Assunta e i parenti tutti.Conosciuto da tutti a Castelmassa e dintorni come Cio, Pio Giuseppe Negri, abitante a Ceneselli ma artigiano massese, è stato, a parere dei più, il più famoso ciabattino polesano. Nativo del paese caro a Giovannino Guareschi, si trasferì a Ceneselli causa matrimonio, avendo però sempre avuto bottega a Castelmassa."Là rimasi un decina d'anni- ci disse in un'intervista datata - imparando bene il mestiere del calzolaio, poi decisi di mettermi in proprio, essendoci negli anni '50 molto lavoro specifico. Aprii una piccola realtà produttiva in via Nazario Sauro (oggi piazzetta Ragazzi) proprio di fronte all'odiernaCio Negri ne 1993 si trasferì in piazza Libertà nel vecchio laboratorio di Cesare Cabri, il suo mentore artigianale;"Il mio mestiere - amava ricordare con un accento malinconico - è in via d'estinzione. Adesso bisogna spostarsi a Trecenta o a Sermide per trovare un collega, oppure andare nei centri commerciali. Sinora ho sempre lavorato molto per Castelmassa e i paesi vicini, ma vanto clienti anche da lontano e la mia passione professionale è rimasta intatta. Ciò mi ha permesso di restare giovane in mezzo alla gente ognietà nel quotidiano, unico mio rimpianto non avere continuatori.Nel 2010, nell'ambito della 192a fiera nazionale di San Martino durante Maac 25 l'amministrazione comunale e la Cna gli hanno riconosciuto il Premio artigiano per la vita. Cio Negri chiuse l'attività il 31 dicembre 2015, già 84enne, un record assoluto di longevità artigianale.