L’associazione musicale F. Venezze riparte grazie allo streaming

Il concerto del Tritono Ensemble,La diretta streaming si è svolta dall’Auditorium Tamburini, ed era affidata a tre studenti dei corsi di Musica applicata, Francesco Petronelli, Antonio Ministeri e Marco Andreotti. Dopo il saluto del presidente dell’associazione, Ettore Felisatti, che ha sottolineato l’importanza del mantenere il contatto con la musica dal vivo, pur con le ovvie limitazioni della diretta streaming, Nicoletta Confalone ha introdotto il concerto, riflettendo, prima ancora che sui brani in programma, sul Barocco come età dai fermenti contraddittori e all’apparenza stravaganti, la cui musica proprio per questo può esserci di particolare aiuto in quest’anno così inaspettato e difficile.nelle danze nascoste nei movimenti della Sonata BWV 1035 di J. S. Bach. Per finire tutti insieme, con un’esecuzione coinvolgente e convincente del Trio RV 103 di Antonio Vivaldi.La platea virtuale ha risposto bene alla proposta concertistica dell’Associazione Musicale F. Venezze, con numerosi collegamenti, ma uno dei vantaggi dello streaming è che il concerto non va perso, perché rimane disponibile all’ascolto sul canale YouTube del Conservatorio rodigino, attivando questa stringa: https://youtu.be/5YHyIdHLrbkper il mondo dello spettacolo dal vivo, bisogna ricordare gli sponsor che sostengono le iniziative dell’Associazione, e precisamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo attraverso il bando Eventi Culturali 2020, la Fondazione Banca del Monte, la Regione Veneto e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché il patrocinio del Comune di Rovigo e della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine.