La capolista a Mogliano

ROVIGO - Finalmente comincia il campionato anche per il Mogliano di Salvo Costanzo e Stefan Basson, il grande ex, passato in Estate da Firenze al fianco del pilone più scudettato d’Italia. Mogliano che ha dovuto fare i conti con il Covid-19 dovendo rinunciare a due partite di Coppa Italia, ed una di campionato. Nel frattempo in casa rossoblù in seguito al controllo settimanale con i test antigenici rapidi, si è riscontrata una nuova positività all’interno della rosa della FemiCz Rovigo; in questo momento salgono a quattro i giocatori positivi.

Ma niente paura, la squadra di Casellato, come già annunciato anche nella trasmissione Rugby House, non chiederà il rinvio del match.

Al Quaggia di Mogliano Veneto sarà il sig. Vedovelli di Sondrio ad arbitrare il match, coadiuvato dai giudici di linea Favaro (Venezia) e Bertelli (Brescia). Il quarto uomo sarà Cusano (Vicenza). FemiCz Rovigo che vedrà l’esordio del forte tre-quarti centro argentino Coronel. In seconda linea ritorna il sudafricano Giant Mityanda. Momberg confermato al tallonaggio, mentre Cozzi partirà per la prima volta dal primo minuto con la maglia numero 15 sulle spalle, Diego Antl ancora all’apertura.



“Sembra che, nonostante tutto, riusciremo ad avere un minimo di continuità nel giocare e già questa è per noi una cosa molto positiva. Andiamo in un campo dove si è fatta sempre molta fatica - commenta coach Casellato che a Mogliano uno scudetto lo ha vinto - motivo in più per alzare la nostra concentrazione, cercando di iniziare meglio rispetto alla scorsa settimana. Mogliano è 9 mesi che non disputa una partita di rugby e avrà tantissima voglia di giocare, ha una rosa giovane e ben allenata quindi sarà per noi un bel banco di prova. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana, nonostante ogni giorno ci siano delle difficoltà e contrattempi dovuti al periodo, i miei ringraziamenti vanno sempre di più al nostro Staff medico Veronica Baioccato e Giovanni Greggio per come ci sono vicini dal punto di vista sanitario ma soprattutto psicologico.”



Peccato solo per la mancanza di pubblico, la partita verrà disputata a porte chiuse con notevoli limiti per il numero di persone che potranno accedere agli impianti di via Colelli, ma la diretta streaming darà comunque la possibilità ai sostenitori di entrambe le compagini di seguire i propri beniamini. La formazione del Mogliano, orfana dei permit players e di alcuni giocatori indisponibili, non è ancora da considerare definitiva, ma probabilmente vedrà il ritorno in campo insieme in prima linea dei fratelli Ceccato. Esordio nella massima serie per i due prodotti del vivaio biancoblù Alessandro Garbisi e Filippo Drago. Stessa cosa possibile nel corso della gara per il pilone Marco Abkal. Prima volta ufficiale con la maglia di Mogliano per Paul Derbyshire, Gianmarco Piva (ex FemiCz Rovigo), Edoardo Stella e Ulises Garziera, questi ultimi tre partendo inizialmente dalla panchina.

"Dopo otto mesi ritorniamo a giocare - commenta Salvo Costanzo che a Rovigo conoscono bene - credo che sia qualcosa che tutti stavamo aspettando con ansia. E' stato un periodo davvero duro, la vittoria più grande è già arrivata con gli sforzi che hanno effettuato i giocatori e la società per riuscire ad raggiungere questo obiettivo. Il pre stagione è stato travagliato, difficilissimo e con mille intoppi, ma non vogliamo piangerci addosso. I ragazzi sono stati fantastici, in ogni occasione avuta per allenarci hanno sempre dato il massimo, si sono sempre presentati al campo con entusiasmo senza mai darsi per vinti. Riuscire finalmente ad iniziare il Campionato è la soddisfazione più grande. Ci vogliamo lasciare alle spalle tutte le situazioni e le incertezze che ci siamo trovati ad affrontare in questo periodo, è importante liberarci da questo peso e godere di questa partita contro un avversario stimolante. Rovigo non ha bisogno di presentazioni, conosciamo bene le potenzialità di questa squadra, lo ha dimostrato sempre in tutti questi anni. Noi dobbiamo per prima cosa pensare a noi stessi, continuare a fare gruppo e dare il massimo in campo divertendoci."

Diretta streaming sulle pagine facebook e Youtube della Federazione.

Top10 - 2. giornata

14 novembre 2020 - ore 15

Mogliano Rugby 1969: Abanga; Pavan, Dal Zilio, Drago, Guarducci (v. Cap.); Ormson, Garbisi; Derbyshire, Corazzi (Cap.), Finotto; Bocchi, Baldino; Ceccato N., Ferraro, Ceccato A.

a disp: Garziera, Al Abkal, Michelini, Zago, Zanatta, Piva, Stella, D'Anna

All. Costanzo/Basson

FemiCz Rovigo: Cozzi; Cioffi, Moscardi, Coronel, Bacchetti; Antl, Citton; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali, Mtyanda; Brandolini, Momberg, Lugato. A disposizione: Cadorini, Vecchini, Leccioli, Sironi, Ruggeri, Visentin, Modena, Uncini.

All. Casellato/Giazzon

Arbitro: Vedovelli (Sondrio)

Peroni TOP10 - II giornata - 07.11.20 - ore 14.30

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano

Ore 15.00

Rugby VIadana 1970 v Valorugby Emilia

Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ Rovigo

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons Piacenza

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927 (possibile rinvio)

Questa la classifica dopo la prima giornata:

FEMI-CZ Rovigo 5 punti; Valorugby Emilia 4; Kawasaki Robot Calvisano*, Mogliano Rugby 1969*, Sitav Rugby Lyons*, Argos Petrarca Rugby*, S.S. Lazio Rugby 1927*, Fiamme Oro Rugby*, HBS Colorno, Rugby Viadana 1970 0

*una partita in meno