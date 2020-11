Matteo Stoppa: “Ad partita la consegna delle 521 piante ai 75 adriesi richiedenti”

"Il progetto, nato dall’idea di alcune amministrazioni locali (per sensibilizzare sulle tematiche ambientali- rende noto l’assessore all’ambiente Matteo Stoppa- le piante, già ritirate dal personale del comune di Adria dal Centro Biodiversità Vegetale di Montecchio Precalcino (Vi), saranno consegnate ai cittadini in totale sicurezza presso il magazzino comunale di viale Risorgimento".“L’iniziativa, che prevedeva l’adesione spontanea dei singoli cittadini, ha permesso agli adriesi di prenotare le piante messe a disposizione dalla Regione, 70mila per tutto il Veneto. Piante che sono state tutte distribuite in poche settimane –prosegue l’assessore- ora possiamo finalmente cominciare a dare vita a questa bellissima iniziativa mettendo a dimora nei nostri giardini le piante autoctone consegnate"."Un gesto dall’effetto positivo, perché favorisce la biodiversità e la termoregolazione soprattutto dell’ambiente urbano. Prendersi cura di queste piccole piante sarà un importante esercizio di educazione ambientale. Ci auguriamo che l’iniziativa sia rinnovata anche per il 2021, per dare continuità ad una azione virtuosa che, unita ad altri comportamenti responsabili, ci può aiutare a ridurre alcuni fenomeni di inquinamento dell’aria che purtroppo caratterizzano la pianura padana e che influiscono negativamente sulla salute.