Per i ciclisti servono maggiori tutele 

ROVIGO - Domenica 15 novembre si celebra in tutto il mondo, e anche in Italia, la Giornata delle vittime della strada. Ogni anno, in questo periodo, i dati sull'incidentalità elaborati da ACI-Istat vengono aggiornati anche con i dettagli riguardanti i singoli territori comunali. Tali dati sono molto preziosi per comprendere appieno la variazione del tasso di incidentalità e quindi di pericolosità delle nostre strade.

Prima di analizzare il quadro locale è importante dare uno sguardo all'andamento nazionale. Per incidenti stradali, nell'anno 2019, si sono registrati circa 9 decessi al giorno con un calo del 4,8% rispetto al 2018. Il dato è solo apparentemente ottimistico in quanto, rapportato con il numero dei feriti del 2018, risulta praticamente invariato.

L'ambito nel quale principalmente avvengono i sinistri è quello urbano con un considerevole 73,8% ricondotto a diverse cause, tra cui, le principali: 15,1% alla distrazione alla guida (tendenzialmente guida con il cellulare), 13,8% al mancato rispetto della precedenza (incroci e svolte a destra), 9,3% all'eccesso di velocità (non osservanza dei limiti), 9% mancato rispetto della distanza di sicurezza, 7%manovra irregolare, 3,5% comportamento scorretto verso il pedone.

Ampliando lo sguardo in ambito europeo, l'Italia si classifica al sedicesimo posto per tasso di mortalità sulle nostre strade, ben al di sopra della media europea che vede 48,1 morti per incidente stradale ogni milione di abitanti contro quella italiana del 52,6.



Il costo sociale degli incidenti stradali nel 2019, secondo i parametri indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta pari a 16,9 miliardi di euro, l’1% del Pil nazionale, per poi salire ai 21,4 miliardi del 2010. Tra il 2011 e il 2019 risultano per fortuna risparmiate 6.035 vite umane e in termini economici si valutano evitati oltre 9 miliardi di euro per le sole vittime e 31,2 miliardi in totale.

Tra le vittime emergono in aumento i ciclisti (+15,5% in marcata crescita rispetto al 2018), soprattutto su strade statali nell’abitato e fuori città; il numero delle vittime è associato anche al dato di crescita degli incidenti stradali che coinvolgono biciclette (+3,3%). Questi elementi ci indicano una sempre maggiore diffusione dell’uso del mezzo a due ruote per gli spostamenti, pari al 25% nel 2019, e un aumento delle vendite di biciclette, nel 2019 il 7% in più rispetto al 2018 (e che in questo 2020 sembra destinato a salire ulteriormente). Nel complesso, gli utenti vulnerabili rappresentano il 49,6% dei decessi.

Ciononostante, con più di 655 autovetture private e 868 veicoli ogni mille abitanti, valore in crescita rispetto al 2018, l’Italia si conferma il paese europeo a più elevato tasso di motorizzazione.

Riguardo al tasso di mortalità la nostra provincia, in Veneto, si attesta, dopo il triste primato del 2018, al terzo posto con 2,52 contro il 2,59 di Treviso e il 2,72 di Venezia.

Venendo ai dati relativi al capoluogo, Rovigo ha visto, nel 2019, un buon calo della pericolosità delle sue strade: dal 1,45 al 1,15 ogni mille abitanti, per quanto dei 203 incidenti registrati ben 143 avvengano in contesti abitati e 160 di questi con una buona visibilità. Questo ci fa intuire come, paradossalmente, la buona visibilità sia inversamente proporzionale all'attenzione alla guida.

Riguardo l'incidentalità delle biciclette, parliamo sempre dei dati del 2019, queste sono coinvolte nel 16% dei sinistri, in linea con i dati nazionali (in ambito provinciale solo il 9,5%) ma esattamente il doppio rispetto ai dati del 2018. Si evince l’importanza del numero di incidenti delle biciclette se consideriamo, in proporzione, la quantità di auto private: 676 ogni mille abitanti ovvero il predominio dei veicoli a motore in circolazione sulle nostre strade, molto più alto di quello medio nazionale, il secondo dopo Belluno a livello regionale. Infine, dato per nulla confortante, il tasso di mortalità delle persone in bicicletta, a Rovigo, è 1/5 rispetto a quello dei veicoli a motore.

In conclusione, l’analisi dei dati ci dice che Rovigo è una città con un forte tasso di motorizzazione ma che, ultimamente, ha anche visto aumentare il numero di ciclisti per strada, praticamente raddoppiati. Peccato che il dato sull’incremento del numero di bici in circolazione sia desunto dall'andamento -crescente- dei sinistri.

Se da una parte, l’associazione Fiab Rovigo esprime soddisfazione per la scelta di più cittadini di utilizzare la bicicletta come mezzo di spostamento, dall’altra lancia un appello su vari fronti per far diminuire il rischio per i ciclisti, che sono, insieme ai pedoni, i soggetti più vulnerabili sulle strade. Ciò va tradotto in lavoro, pratico ma anche culturale, al fine di aumentare la sicurezza, soprattutto in ambito urbano. “L’invito è rivolto sia agli amministratori e alle autorità affinché adottino misure per la tutela della circolazione dei ciclisti su strada (intendendo con ciò persone che usano la bici per andare al lavoro, a scuola, a fare la spesa, alle poste, a fare un giro, ecc.), con infrastrutture dedicate e una riduzione del differenziale di velocità tra ciclisti e automobilisti, sia ai conduttori dei mezzi a motore per la riduzione della velocità di circolazione sia, anche, agli stessi ciclisti che vanno educati a migliorare la loro visibilità nelle ore notturne. Il caldo invito per tutti è di osservare il codice della strada e avere rispetto della vita, propria e altrui”.