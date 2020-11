L’Onu premia il Liceo Paleocapa e i suoi studenti

ROVIGO - Il Liceo Scientifico Paleocapa è stato premiato addirittura dalle Nazioni Unite. Nei giorni scorsi, infatti, nella sede di via De Gasperi si è presentato il presidente di Wsc – World Students Connection, Giuseppe Cataldo, con una targa che arrivava da New York. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, infatti, ha deciso di premiare il liceo rodigino per “la buona organizzazione didattica ed accademica”; ma il merito di questo riconoscimento – consegnato nelle mani del Dsga della scuola, Luigi Andrea Scopece – non va solo all’istituto, ma anche ai suoi studenti.

Due allievi del liceo, infatti, hanno portato il nome del Paleocapa fino in America, essendo coinvolti con Wsc nel progetto “L’ambasciatore del futuro”, che ha come obiettivo proprio la conoscenza delle istituzioni come l’Onu e l’avvicinamento alle pratiche diplomatiche. Gli allievi in questione sono Alessandro Zancanaro, che già l’anno scorso, poco prima del lockdown, si è recato di persona a New York, partecipando a corsi e seminari appositi, e Vittoria Bordon, che invece parteciperà quest’anno per la prima volta all’iniziativa. “Ho trovato questa un’opportunità unica che mi ha aperto la mente e aiutato a comprendere il mondo al di fuori della mia comfort zone – spiega Zancanaro –. Penso che questa simulazione non solo permetta di addentrarsi nei meandri della diplomazia bensì ti obblighi a compiere lo sforzo di capire le necessità di paesi totalmente diversi dal tuo, ampliando i tuoi orizzonti a realtà differenti. Inoltre poter parlare, discutere e confrontarsi con persone provenienti da ogni parte del mondo è un’esperienza unica”.

Sia Alessandro Zancanaro che Vittoria Bordon frequentano la classe 3ª Bsa e parteciperanno al nuovo ciclo di simulazioni che si svolgerà da gennaio in poi. Il viaggio a New York si svolgerà invece a marzo e avrà una durata di circa 10 giorni.