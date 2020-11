Un artista giovane, ma già di spessore a Porto Tolle: Iulian Ciliuta

Il poster di Iulian Ciliuta è una delle centinaia di migliaia di opere provenienti da tutto il mondo, nell’ambito della 33^ edizione del concorso annuale “un Poster per la Pace”.ha scelto il poster di Iulian per la sua originale interpretazione artistica e la sua attinenza al tema del concorso “La Pace attraverso il Servizio”.La selezione è stata effettuata l’11 novembre presso una sala della sede della Edilferro Srl del socio Luca Ferro in Porto Viro (Ro). Il presidente del Lions Club “Contarina-Delta Po” ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità espressiva dello studente della Scuola Media deltina: “L’adesione di insegnanti e studenti al Concorso, nonostante le grandi difficoltà opposte dell’emergenza sanitaria mondiale del CoVid 19 sono lo stimolo principale a proseguire in questa esperienza”. Ha dichiarato Doati.Alla fine del percorso, saranno nominati un vincitore Primo Classificato e 23 Vincitori di premi di Merito. Il Primopremio include una somma di $ 5.000 e una visita all’ONU in occasione del Lions Day.“Il nostro Club farà il tifo per Iulian, nella speranza che il suo poster acceda ai diversi livelli della selezione, e ci auguriamo che la sua visione possa giungere a tutti". Spiega Doati.A livello locale, Iulian Ciliuta e 13 altri studenti riceveranno un personale riconoscimento per la loro partecipazione al concorso sponsorizzato dal Lions Club "Contarina-Delta Po”.E’ possibile prendere visione del poster primo classificato “mondiale” e dei vincitori dei premi di merito sul sito www.lionsclubs.org.