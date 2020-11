Il Sindaco conferma il bonus di mille euro per i nuovi residenti

BADIA POLESINE (Rovigo) – Il Sindaco l’aveva promesso già a febbraio e nonostante il difficile momento pandemico o, forse proprio per contrastarne gli effetti, ora conferma il “bonus” di mille euro per chi sceglie di trasferirsi a Badia. “Si tratta, ha spiegato Giovanni Rossi, di 12 buoni da mille euro da distribuire ad altrettante famiglie che nel corso dell’anno si sono traferite nel territorio badiese”. Il “bonus” formato tessera sarà spendibile esclusivamente in città però senza vincoli d’uso, cioè in qualsiasi esercizio purché nel territorio comunale. È un contributo all’economia locale, che segue la decisione già assunta alcuni mesi orsono di optare per un “servizio mensa” dei dipendenti comunali nei locali aderenti di Badia utilizzati solo nei locali cittadini nella fascia oraria dedicata alla pausa pranzo, anziché continuare con la distribuzione degli abituali buoni pasto spendibili ovunque.

In questo caso, come ricorderanno i lettori più attenti, le risorse per i dodici “bonus” da mille euro per chi viene ad abitare nella città delle Tre Torri e dell’abbazia sono stati finanziati dall’Amministrazione comunale autotassandosi, senza mettere mano al bilancio. Sindaco e assessori hanno, infatti, devoluto il 50% del loro compenso per arrivare a costituire questo fondo d’ingresso, col tentativo dichiarato di contrastare il declino demografico. “Il Comune di Badia resite ancora sopra la quota dei 10mila abitanti e cerca anche con il bonus di mille euro di combattere il calo demografico”.

“Insomma, come ha più volte dichiarato Rossi, il nostro è un tentativo di invertire questa tendenza negativa legata al declino delle nascite, un fenomeno comune a tanti paesi polesani". Effettivamente solo nell’ultimo triennio la Provincia di Rovigo ha perso oltre 5.000 abitanti.

I requisiti necessari per i nuovi badiesi per accedere al contributo sono noti e cioè, il numero dei componenti del nucleo familiare, l’acquisto di un’abitazione piuttosto che la scelta di andare ad abitare in affitto, il numero di anni di residenza in Veneto, la consistenza del nucleo familiare la tempistica d’ingresso. In caso di parità sarà data precedenza al richiedente più giovane e, in caso di ulteriore parità, sarà considerata la data di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.

I 12mila euro così erogati si aggiungono così ai 30mila euro di buoni pasto, per un totale di 42mila euro che ricadranno nell’economia del commercio locale.

Gli uffici comunali hanno pubblicato un avviso pubblico “…per il sostegno all’insediamento di nuovi residenti nel Comune di Badia Polesine”, con scadenza il 31 dicembre prossimo e nel quale si precisa che il contributo sarà erogato entro il 31 gennaio2021.

L’idea del contributo di mille euro per i nuovi residenti, partorita da Giovanni Rossi col consenso unanime dei membri della sua giunta, di questi tempi di crisi appare se non un’idea risolutiva del problema demografico, almeno decisamente originale e probabilmente unica nel suo genere.

Ugo Mariano Brasioli