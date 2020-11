La Lega Nazionale Dilettanti ha deciso per l'annullamento di ogni fase nazionale dei vari tornei o spareggi futuri

dellache ha affrontato, tra gli altri, il tema dellaFerme restando nuove eventuali disposizioni governative alla scadenza del Dpcm in vigore sino al 3 dicembre prossimo il consiglio direttivo ha assunto importanti decisioni che intendono privilegiare la conclusione dell’attività nel territorio, quali:Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha inoltre ipotizzato laper un periodo (due settimane almeno) che possa garantire una idonea ripresa tecnico / fisica. Spazio poi destinato ai recuperi con lo scopo di riallineare l’attività anche per garantire la regolarità dei Campionati. Si passerebbe quindi alla ripresa dei Campionati stessi.Appare evidente che con l’annullamento dell’attività nazionale e la possibilità di proseguire, prevedendo in tal senso una deroga, anche, si liberano spazi utili per nuovi scenari che saranno concordati con le società con modalità che saranno presto stabilite.Si coglie altresì l’occasione per ribadire che il C.R. Veneto intende continuare a rispondere alle varie richieste di società, che propongono iniziative e/o soluzioni, per il tramite dei propri mezzi istituzionali che sono principalmente rappresentati dai C.U. e dai Comunicati Stampa.Richieste che riguardano Protocolli Sanitari, ovviamente esulano dalle competenze del C.R. Veneto, anche se l’argomento è stato oggetto di ampia discussione in sede dell’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale dove si sono chieste applicazioni idonee ed economicamente sostenibili per le società dilettantistiche.. In attesa di incontrare tutte le Società per stabilire assieme le soluzioni attuative, si è a ricordare l’assoluta disponibilità al confronto che deve essere sempre costruttivo, consapevoli che le società proponenti ne hanno pieno diritto.