Stalking e lesioni: assolto Davide Nalin, l’ex Pm di Rovigo

PIACENZA - Il gup del tribunale di Piacenza ha assolto Davide Nalin, ex Pubblico Ministero del Tribunale di Rovigo e Francesco Bellomo, ex giudice del consiglio di Stato, dalle lesioni volontarie perché il fatto non sussiste. La decisione è stata presa lunedì 16 novembre, è caduta anche l'accusa di stalking, perché nel frattempo era stata ritirata la querela.

L’inchiesta era nata dalla denuncia di una borsista della scuola Diritto e Scienza , quella balzata agli onori delle cronache per il “dress code”. La Procura di Piacenza aveva chiesto tre anni e quattro mesi, e un anno e quattro mesi per Davide Nalin, ma il Giudice ha ritenuto insussistenti le accuse.

Per Davide Nalin un doppio successo. Era già rientrato nella Magistratura dopo la sospensione, lo aveva deciso il Csm (LEGGI ARTICOLO). Attualmente Nalin è Giudice a Bologna, ed è bene ribadirlo, aveva sempre respinto ogni addebito con forza, affidandosi anche ad una lettera inviata al nostro giornale giudicando le accuse ”diffamanti, surreali ed inverosimili" (LEGGI ARTICOLO)

Per la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, Davide Nalin, ha avuto a una unica colpa, ovvero quella della partecipazione alla scuola. Una condanna di due anni di sospensione già espiata (sentenza non definitiva),ma il Giudice ha impugnato anche questa Sentenza puntando all’assoluzione completa, cosa che al momento sembra ancora più probabile, dopo la decisione del Gup di Piacenza.

Davide Nalin per quanto riguarda il secondo capo d’imputazione, relativo alle condotte poste in essere nei confronti delle borsiste e allieve della scuola, è astato assolto perché è stato escluso ogni addebito. Questa era l’accusa più grave, ed è stata smontata pezzo per pezzo nel corso del procedimento disciplinare. Di oggi la decisione del Tribunale ordinario, nel mezzo mesi di angoscia, ed accuse che hanno portato sotto i riflettori l’ex Pm di Rovigo. Assolto.