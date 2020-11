1 milione di euro per la formazione extradidattica nelle scuole di ogni ordine e grado

ROVIGO - Fondazione Cariparo ribadisce la sua attenzione verso le nuove generazioni e la loro istruzione. Con il programma Attivamente e un investimento di 1 milione di euro, propone alle scuole di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo un’offerta formativa articolata in 39 attività extradidattiche raggruppate in 9 aree tematiche.

Con il motto “Apriamo nuove porte”, la nuova edizione di questa iniziativa, che dal 2002 raggiunge ogni anno migliaia di studenti, si distingue per l’originalità dei progetti e le numerose attività laboratoriali, che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, saranno condotte rigorosamente secondo le normative anti Covid-19, quando in presenza, oppure a distanza con l’utilizzo delle piattaforme digitali.

Il coinvolgimento diretto di alunni e docenti sarà su tematiche che spaziano dall’educazione alla salute e ai corretti stili di vita, alle relazioni, alla diversità e all’inclusione, al corretto uso delle tecnologie, alla scienza, alla ricerca, alla musica, fino al teatro e alla danza. E, considerando il particolare momento storico, tutte le iniziative svilupperanno una riflessione sull’importanza dell’adozione di comportamenti responsabili e socialmente corretti. L’obiettivo è favorire la diffusione tra i più giovani della consapevolezza di quanto l’agire del singolo, nel rispetto di regole e norme condivise, contribuisca a tutelare la salute di tutti, rinforzando il senso di appartenenza alla comunità.

Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cariparo, dichiara: “È fondamentale e urgente continuare ad investire nelle giovani generazioni e nella loro istruzione, messe

a dura prova dalla pandemia. La società è profondamente cambiata e pone

all’umanità sfide importanti, per le quali occorre prepararsi coltivando vecchie e nuove

competenze. Con l’obiettivo di rendere gli adulti di domani persone in grado di

immaginare, promuovere e gestire un mondo migliore.”

Le scuole avranno tempo fino al 27 novembre per scegliere le iniziative e inviare la propria richiesta.

Per informazioni e iscrizioni: www.fondazionecariparo.it/iniziative/attivamente-2020-2021.

E sempre alle scuole è rivolta l’iniziativa che mette a disposizione delle scuole delle province di Padova e Rovigo, laboratori didattici gratuiti in modalità online dedicati alla scoperta della mostra “Chagall. Anche la mia Russia mi amerà”, la cui chiusura in seguito al DPCM del 3 novembre, non consente al momento la visita dal vivo. Per informazioni e prenotazioni: contact center 0425-460093; info@palazzoroverella.com.