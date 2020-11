Covid-19: 731 decessi in Italia, 100 in Veneto nelle ultime 24 ore

ROMA - Oggi i nuovi casi in Italia sono 32.191 su 208.458 tamponi, sono 120 i ricoveri in terapia intensiva oggi e ci sono 731 decessi. Il rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati è al 15,47%, due punti e mezzo percentuale in meno rispetto a ieri (era al 17,92%).

Secondo i dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi sono saliti a 733.810, con un incremento rispetto a ieri di 16.026: di questi, 33.074 sono ricoverati nei reparti ordinari e 3.612 in terapia intensiva. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'epidemia sono 457.798, 15.434 in più rispetto a lunedì.

Cento morti in 24 ore nel Veneto, 2091 sono ricoverati in area non critica (-3), 280 le persone in terapia intensiva (+15).