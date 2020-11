Tante le adesioni all’iniziativa green anche a Villamarzana

VILLAMARZANA (Rovigo) - Anche Villamarzana ha aderito al progetto “Ridiamo il sorriso alla pianura Padana”, promosso dalla Regione Veneto per distribuire gratuitamente piante autoctone ai cittadini.

“Ho avuto il piacere di consegnare le piante alle persone di Villamarzana che sono riuscite a prenotarle per tempo sul sito www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu. E’ stato un momento molto significativo - spiega il vicesindaco Daniele Menon - che contribuisce a far crescere la sensibilità verso le problematiche ecologiche nel nostro territorio, un investimento per il nostro futuro. Mi dispiace molto per tutti quelli che avrebbero voluto usufruire di questo servizio e avere queste piante per piantarle nei propri giardini o terreni, ma per la tanta adesione non è stato possibile. Un bel progetto a cui aderiremo anche il prossimo anno, con la speranza di avere una maggiore disponibiltà per poter accontentare tutti e fare del bene all’ambiente.

Voglio ringraziare Andrea Magosso che ha seguito il progetto e Terenzio Stefani volontario che si è recato personalmente nel vivaio in provincia di Vicenza a prendere le piante”.