L'Ente Parco Delta del Po vuole l'Europa

Un obiettivo che vuole essere la continuazione di quanto ottenuto nel 2015 quanto l'Ente Parco Delta del Po fu riconosciuto come Biosfera Delta del Po, Mab Unesco. Un lavoro fatto non solo dall'Ente Parco Delta del Po, ma anche dalla Regione Veneto e con lo sponsor sempre presente della Fondazione Cariparo."Si tratta di far capire al turista che qui non c'è solo natura e biosfera, ma anche tradizione architettonica e cultura, con musei e strutture di alto valore storico". "Un vero e proprio volano per permettere al Delta del PoA prendere la parola è stata anche la sindaca di Porto Viro, Maura Veronese: "Credo che sia un obiettivo importante per questo Ente, in quanto essenziale per arrivare ad un riconoscimento che serva per tutto il territorio in una visione turistica ancora più ampia".