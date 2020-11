Dopo 10 anni si riparte con il piano di assetto territoriale intercomunale a Castelnovo Bariano

Purtroppo per insanabili contrasti politico-amministrativi territoriali tutto restò bloccato sino ad oggi. L'idrovia è navigabile e passa qualche cargo fluviale ogni tanto, al contrario la banchina è in rovina: reti sfondate, cancelli rubati, asfalto cratericoSentiamo brevemente a fine novembre Massimo Biancardi in merito.Quale la situazione attuale signor sindaco?In tal senso i comuni di Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano e Castelmassa, di concerto con le amministrazioni provinciali di Verona e Rovigo, hanno riapprovato il Pati. Adesso siamo passati al necessario vaglio regionale".Come ha risposto la Regione Veneto?"Giovedì pomeriggio 19 novembre scorso si è tenuto un incontro in videoconferenza per approfondire i termini in merito all'accordo di copianificazione per il Pati tematico, cui hanno partecipato i seguenti soggetti istituzionali: Maurizio de Gennaro, Salvina Sist e Rita Anna Puglielli (Regione Veneto: responsabili della pianificazione territoriale); Francesco Sbetti (studio tecnico di Venezia); Roberto Bernardelli (studio tecnico di Castelmassa); Loris Bisighin (consigliere provinciale di Verona con delega all'urbanistica, insieme al dirigente Graziano Scarsini)); Paolo Marzolla (Provincia di Rovigo: caposervizio della pianificazione territoriale); i sindaci di Melara (Anna Marchesini), Bergantino (Lara Chiccoli), Legnago (Graziano Lorenzetti), Castelmassa (Luigi Petrella con il capo dell'ufficio tecnico Matteo Vincenzi), Castelnovo Bariano (il sottoscritto insieme al tecnico comunale Paolo Cavaggion). Utile il gioco di squadra onde arrivare all'ok di Palazzo Balbi, adempiuti i vari passaggi di legge".Ci riassuma i contenuti dell'incontro in remoto.Ribadendo l'impegno di tutti per la prosecuzione del progetto, anche in considerazione della conformità con i Ptcp già approvati da Verona e Rovigo, insieme al piano d'area delle Valli Grandi Veronesi, si ribadisce la necessità di approvare l'accordo di copianificazione già definito con le suddette amministrazioni provinciali e Venezia".L'immediato futuro?"Seguiranno a breve incontri con i tecnici incaricati onde definire nel dettaglio gli elaborati grafici del piano e la perimetrazione delle aree adiacenti la banchina fluviale di Torretta ricadenti nei comuni di Castelnovo Bariano e Legnago".