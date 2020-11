Covid-19: superata quota 50mila vittime in Italia

ROMA - In meno di un anno sono morte 50 mila persone con il Covid-19 in Italia. +630 nel bollettino del Ministero della Salute rispetto a domenica, il totale dei decessi è di 50.453

Sono 22.930 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24ore, per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano gli attualmente positivi: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 796.849, 9.098 in meno rispetto a domenica quando erano 805.947.

Tornano a calare i ricoveri in terapia intensiva: sono 9 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.810. Sono 34.697 le persone invece ricoverate nei reparti ordinari. In Veneto i nuovi contagi sono 2099 mentre i morti sono 76. I ricoverati sono 2428 (+62), di cui 310 (+3) in terapia intensiva di cui 294 positivi (+7).