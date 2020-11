Luca Zaia: nuova ordinanza, ingresso nei negozi in base ai metri quadri

VENEZIA - L’intento è quello di abbattere ogni possibilità di contatto tra estranei, ordinanza in vigore fino al 4 dicembre, firmata dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, che limita fortemente gli ingressi negli esercizi commerciali. Una scelta drastica, ma inevitabile visti i numeri. In Veneto i nuovi positivi sono 2194, 2452 i ricoverati in area non critica, 320 in terapia intensiva, 95 morti nelle ultime 24 ore, è il momento più critico della seconda ondata, peggio di marzo 2020.

Vecchia ordinanza rivista e corretta. La mascherina sarà sempre obbligatoria, si può abbassare per bere, mangiare e fumare, una volta finito, va rimessa. La distanza di almeno un metro al tavolo, o per la consumazione in piedi, rimane. Zero deroghe, se non per chi ha validi motivi di salute e i minori di 6 anni.

Ingressi nei negozi contingentati da subito. Fino a 40 mq, può entrare 1 cliente per volta mentre fino a 250 mq, possono entrare 1 cliente ogni 20 mq; Per aree più ampie 1 cliente ogni 30 mq. Sicuramente si creeranno delle code, il gestore del negozio è responsabile di far rispettare la distanza di almeno 1 metro tra un cliente e l’altro. Multe previste anche per i clienti, il negozio rischia la chiusura se all’interno ci sono più persone del consentito.

Consentita l'attività sportiva con distanza di almeno due metri da persone non conviventi, solo nei parchi pubblici, aree verdi, rurali o periferiche, per le passeggiate la distanza minima si riduce di un metro. Vietate corsette e passeggiate in località turistiche e centri cittadini, se non si è residenti.

L’accesso ai negozi di alimentari è garantito per una persona per nucleo familiare (se non ci sono minori, o persone disabili che necessitano di essere accompagnate). Per i mercati settimanali rimangono in vigore le precedenti disposizioni con perimetri delle aree interessate, sorveglianza all’ingresso, ed uscita distinta.

Nei bar dopo le 15 la consumazione è consentita solo al tavolo, divieto assoluto di buffet anche a colazione. Domenica tutti i negozi resteranno chiuso, aperti solo gli alimentari, tabacchi ed edicole.