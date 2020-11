Tre mozioni per risollevare la sanità adriese da parte dell'amministrazione Barbierato

, soprattutto dopo il trasferimento dei ricoveri di pediatria da Adria all'ospedale di Rovigo ( LEGGI ARTICOLO ).Commentano i due politici Adriesi. La prima mozione riguarda l'attuale rimodulazione della pediatria dovuta alla riorganizzazione effettuata dall'azienda Ulss 5 per affrontare l'attuale pandemia e l'esigenza di fare un numero altissimo di tamponi."Chiediamo all'azienda che la misura attuata, che prevede l'impossibilità di procedere regolarmente con ricoveri nel reparto di pediatria, costituisca un’azione eccezionale e temporanea e che si valutino tutte le possibili azioni amministrative per riportare il prima possibile il servizio alla sua normalità.azione che permette al sindaco di coinvolgere tutti i portatori d'interesse per avere uno strumento di monitoraggio ed elaborazione di proposte condivise per la tutela di un Bene Comune primario, ovvero la salute delle persone."La terza mozione, sempre presentata dalle tre liste civiche, è indirizzata alla Regione Veneto, perché riveda le schede ospedaliere alla luce dell'emergenza covid che ha evidenziato l'essenzialità del servizio pubblico messo oggi in difficoltà dall'enorme mole di lavoro causata dalla pandemia.Ricordo la recente attivazione dell'hospice, strumento fondamentale per il nostro Delta. Attenzione sempre alta, confronto, partecipazione e condivisione sono dunque strumenti indispensabili per portare la voce del territorio all'interno del Comitato del Distretto e nella conferenza dei sindaci, le assemblee dove i sindaci possono confrontarsi con l'Azienda Sanitaria del nostro territorio". Commenta il sindaco Omar Barbierato.