Una quercia ad arricchire per la festa degli alberi di Attive Terre ad Adria

ha trovato modo di trovare spazio per porre a dimora ad una piccola quercia dal valore particolarmente simbolico.la quercia appartiene alla famiglia delle Fagacee ed è un grande arbusto che può raggiungere anche i 30 o 40 metri d’altezza. Ne esistono di tantissime specie e varietà, ma la caratteristica principale è la sua longevità.Una quercia infatti, può vivere anche qualche centinaio di anni. Il suo nome scientifico, quercus, che deriva dal celtico, significa letteralmente “albero bello”. Per questo è indicata a livello ornamentale per giardini, parchi o viali alberati. Simbolo della forza e della robustezza, la quercia, decantata da scrittori e poeti e ritratta da illustri pittori in ogni epoca, si associa alla solidità. E’ anche la dimora prescelta di molti animali, ma è anche conosciuta da tempo immemore per le sue proprietà fitoterapiche.e strettamente imparentati con i flavonoidi, utilizzati in erboristica e in cosmetica per gli effetti antiossidanti e miglioranti l’elasticità dei vasi sanguigni. L’estratto di quercia è quindi presente in molti preparati erboristici e fitocosmetici.la quale raggruppa i migliori direttori e tecnici che si occupano di verde pubblico e di parchi. L’associazione, che ha l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cura e la cultura del verde, ha attraverso il suo Delegato Regionale Dottore Forestale Alessandro BEDIN di Vicenza particolarmente contribuito a sostenere l’iniziativa di Attive Terre, rafforzando così la fattiva collaborazione tra le due realtà particolarmente attive sui territori.1999, dove si narra di un contadino giardiniere intento a mettere a dimora un giovane alberello e del suo particolare approccio nel farlo. Descrive poi le bellissime sensazioni e sentimenti che lo attraversano: “Un albero ha bisogno di due cose: sostanza sotto terra e bellezza fuori. Sono creature concrete ma spinte da una forza di eleganza bellezza necessaria a loro e vento, luce, uccelli, grilli, formiche e un traguardo di stelle verso cui puntare la formula dei rami".Lui sente i bordi, gli orizzonti e cerca un punto esatto per sorgere. Un albero ascolta comete, pianeti, ammassi e sciami. Sente le tempeste sul sole e le cicale addosso con la stessa premura di vegliare. Un albero è alleanza tra il vicino e il perfetto lontano".Poi a seguire sono stati letti (a due voci) con l’aiuto dell’arch. Alberto Casetta, due elenchi di termini tratti da un bellissimo lavoro sulla quercia, appunto, incentrato sulla memoria della Maestosa Quercia di San Basilio, dal titolo “Pllen”, di Miranda Greggio, Luigi Milani, Beatrice Pizzardo, Romina Zangirolami ed Adriano Baccaglini, realizzato all’interno dell’articolato progetto denominato Cantiere Pesaggio, che ha visto 5 associazioni collaborare e trattare il tema del paesaggio e dell’identità territoriale e nel quale Attive Terre ha svolto un ruolo da protagonista e traino".Si tratta della descrizione di elementi dell’identità del nostro territorio e delle evocazioni che questi richiamano alla nostra mente al nostro animo. La prima parte parla, e s’intitola, non a caso, appunto “Quercia”, come quella che oggi si è messa a dimora con il massimo rappresentante dell’amministrazione comunale di Adria: il prof. Omar Barbierato. Un gesto simbolico che vuole essere di buon auspicio per il nostro futuro: duraturo, maestoso e possentemente carico di buone cose.