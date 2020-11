Covid-19: 822 vittime in un giorno in Italia, 4 mila nuovi casi in Veneto

In Veneto sono quasi 4.000 nuovi casi in 24 ore, si contano anche 72 vittime (totale 3.501 da inizio epidemia). I ricoverati nella Regione Veneto sono 2.529 nei reparti non critici, mentre nelle terapie intensive sono 323.

Sono 29 mila i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, i morti sono 822. Ma ci sono anche buone notizie, le terapie intensive in Italia calano per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, sono 3.846. In calo anche i ricoverati nelle aree non critiche, sono 34.038.