Sanità: Barbierato: "La Regione deve investire di più". Cavallari: "Basta tavoli, servono soluzioni"

"La Regione deve fare uno sforzo maggiore per dare forza all'ospedale di Adria, come per esempio la tempestività delle prestazione, in quanto spesso sono sempre più tardive di quello del privato e questo porta ovviamente ad una deviazione delle persone verso altri posti".A rispondere è il consigliere comunale ed ex candidato sindaco, Lamberto Cavallari, che spiega: "I"Non paragoniamoci ad altre province, perchè la situazione è completamente diversa e proprio per questo dobbiamo essere maggiormente incisivi quanto chiediamo maggiori servizi"."Spieghiamo ai cittadini che questa situazione di pandemia è un'eccezione, che i fondi che stanno arrivando per la sanità sono un'eccezione e che probabilmente andrà tutto a peggiorare nel momento in cui il Covid-19 se ne andrà"."Portiamo le nostre proposte direttamente alle persone che contano - ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Baruffaldi - in quanto continuare a fare tavoli senza concludere nulla non serve e si perde solo tempo"."Parlare di schede ospedaliere penso sia assurdo in questo momento, visto che le possibilità in passato c'erano tutte e ora è troppo tardi".