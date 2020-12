Covid-19: In Italia calano i contagi

ROMA - Le misure imposte dal Governo stanno dando dei risultati, secondo i dati del ministero della Salute sono 19.350 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, le vittime sono 785 in un solo giorno.

Sono 3.663 i pazienti in terapia intensiva in Italia, in calo di 81 unità rispetto a lunedì I ricoverati nei reparti ordinari sono ora 32.811, -376 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 743.471.

In Veneto con 107 decessi con Covid nelle ultime 24 ore, che porta il dato complessivo delle vittime a 3.818. I nuovi contagi sono 2.535, per un totale di 148.127 infetti dall'inizio dell'epidemia.

Le persone attualmente positive in Veneto sono 80.997. In area medica i ricoverati sono 2.706, 330 in terapia intensiva.