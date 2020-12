20.709 nuovi positivi in Italia, 2.782 in Veneto

Scende ancora l'incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid-19 rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ il dato più confortante della seconda ondata e si attesta al 10% a fronte dei 207.143 test eseguiti.

Sono 20.709 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Italia, le vittime 684. I guariti e dimessi dal Covid in Italia superano quota 800 mila.

Sono 2.782 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 150.909 (68.792 quelli attualmente positivi), numeri in calo quelli del 2 dicembre snocciolati dal presidente Luca Zaia. 69 le vittime, 3.887 dall’inizio dell’epidemia. 2.754 i pazienti in area medica, 340 quelli in terapia intensiva in Veneto.