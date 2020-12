La programmazione ovale del weekend

Alle 13 i riflettori si sposteranno sulla finale per il settimo posto nella Autumn Nations Cup con la Georgia che affronterà le Fiji ad Edimburgo: diretta streaming su sportmediaset.it Il mirino successivamente sarà puntato sul Peroni TOP10 con tutte le partite in diretta sui canali ufficiali youtube, facebook e app FIR. Alle 14 le Fiamme Oro ospiteranno il Colorno, alle 14.30 i Lyons affronteranno il Mogliano.– in diretta simultanea – sono in programma Petrarca-Viadana,, Valorugby-Lazio.Alle 15.15 è in calendario la finale per il terzo posto nella Autumn Nations Cup con l’Irlanda che a Dublino ospiterà la Scozia: diretta su sportmediaset.it. Alle 17.45 (italiane) l’Italia farà visita al Galles: al Parc y Scarlets di Llanelli è in palio il quinto posto nel torneo con la partita che sarà trasmessa in diretta su Mediaset Canale 20.Domenica 6 dicembre verrà svelato il nome della squadra che vincerà la prima edizione della Autumn Nations Cup. Nel tempio rugbistico di Twickenham l’Inghilterra alle 15 ospiterà la Francia nella finale torneo: diretta alle 15 su Mediaset Canale 20.Tri Nations – 05.12.2020 – ore 9.45 – diretta Sky Sport 1Australia v ArgentinaAutumn Nations Cup – 05.12.2020 – finale 7°posto – ore 13 – sportmediaset.itGeorgia v FijiPeroni TOP10 – 05.12.2020 – V giornata – ore 14 – diretta youtube, facebook e app FIRFiamme Oro v HBS ColornoPeroni TOP10 – 05.12.2020 – V giornata – ore 14.30 – diretta youtube, facebook e app FIRSitav Rugby Lyons v Rugby Mogliano 1969Argos Petrarca v Rugby Viadana 1970Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927Autumn Nations Cup – 05.12.2020 – finale 3°posto – ore 15.15 – sportmediaset.itIrlanda v ScoziaAutumn Nations Cup – 05.12.2020 – finale 5°posto – ore 17.45 – Mediaset Canale 20 e sportmediaset.itGalles v ItaliaAutumn Nations Cup – 06.12.2020 – finale 1°posto – ore 15 – Mediaset Canale 20 e sportmediaset.itInghilterra v Francia