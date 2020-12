Adria: una collaborazione tra aziende e comune per lo sviluppo del territorio

che ha l’obiettivo di avviare alleanze e sinergie tra portatori di interesse differenti, promuovendo la costruzione di relazioni ispirate ad un paradigma win-win, a vantaggio sia di chi consuma e di chi abita nei luoghi interessati, in un’ottica di sviluppo generativo.dei prodotti e dei servizi per aumentarne la sostenibilità, mantenendo prioritaria l’attenzione nei confronti dei lavoratori delle imprese destinatarie e verso il territorio.articolato in un percorso logico scomposto in successivi livelli di attività̀ a cui partecipano i rappresentanti di Arpav, poli scolastici del territorio, associazioni ambientaliste – legambiente e associazioni di Categoria”.: linee guida per il funzionamento del tavolo, una road map degli interventi che l’azienda e il territorio si impegnano ad attuare e il monitoraggio dei risultati degli interventi nel breve e nel medio periodo.