Covid-19: la giornata più nera per l’Italia, quasi 1000 vittime

ROMA - Non era successo nemmeno nella prima fase del Covid-19, numeri che spaventano e che sono figli della seconda ondata ripartita ad agosto. Mentre il Paese si divide sul nuovo Dpcm del Governo Conte, che di fatto blinda Natala e Capodanno, il bollettino del Ministero della Salute di giovedì 3 dicembre è di quelli che gelano il sangue.

Nemmeno a marzo e ad aprile, in pieno lockdown, il Covid-19 aveva accompagnato alla morte così tante persone in Italia. 993 vittime nelle ultime 24 ore, e 23.225 nuovi positivi.

Situazione in Veneto che non migliora, e il rischio di diventare zona arancione è piuttosto concreto. 3581 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e 95 vittime (3982 i decessi da inizio pandemia). Per fortuna calano i ricoveri negli ospedali del Veneto, oggi sono 3068, 336 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Sistema sanitario sotto pressione costante da mesi, medici ed infermieri stanno lavorando senza sosta.