Gaffeo: “Un percorso formativo in linea con quanto il territorio offre”

. Grazie a Its Marco Polo Academy, sostenuto e finanziato dalla Regione del Veneto, dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero all’istruzione, la città potrà godere dell’istruzione formativa Its con una specializzazione nell’ambito della logistica e dei trasporti., che aggiunge “È fondamentale poter sviluppare. Rovigo crede nella formazione e nell'innovazione, una strada che l'amministrazione sta percorrendo e che sta dando buoni risultati.”.“Era l’unica provincia che non presentava un percorso formativo innovativo legato al mondo degli Its” spiega il presidente della Fondazione Marco Polo Damaso Zanardo. “Grazie al supporto degli enti pubblici (comune, provincia), delle associazioni datoriali (Confindustria, Ance) e delle aziende che hanno fortemente voluto la presenza dell’ITS nel territorio, siamo con grande soddisfazione a ufficializzare l’inizio del corso, registrando un’. È la prima volta che ci capita in apertura di un corso!”La logistica si sta sempre più consolidando come elemento strategico del Paese e come componente significativo anche del PIL nazionale. Il divario con gli altri Paesi Europei e del vicino Est è sempre a nostro svantaggio. L’offerta in infrastrutture, la dimensione di Impresa e anche le strutture formative nel campo logistico hanno favorito lo sviluppo di questi Paesi - spiega Damaso Zanardo. Noi purtroppo dobbiamo rincorrere il terreno perso, auspicando che i divari retributivi sempre più assottigliati possano trovare in un Paese Italia che spinga a un’evoluzione logistica un opportunità per riprendere attività che si erano trasferite all’estero. “La connessione tra formazione e lavoro è così forte che il 50% delle lezioni è fatto nelle imprese sotto forma di stage garantendo un'integrazione quasi immediata alla fine del percorso formativo.Il risultato?