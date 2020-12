Natale e Capodanno blindati, guerra tra Governo e Regioni

ROMA - Coprifuoco totale per le Feste di Natale. Blocco degli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio (anche per raggiungere le seconde case), peggio ancora il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio con il divieto di uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. “Le misure che adottiamo sono adeguate”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in diretta Nazionale “stiamo evitando un lockdown generalizzato, ma c’è un aspetto che non ci consente distrazioni”. Coronavirus che in Italia ha fatto 993 vittime nelle ultime 24 ore (LEGGI ARTICOLO), le restrizioni del Governo puntano a rallentare il contagio in attesa del vaccino.

A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Coprifuoco per gli altri giorni che permane dalle 22 alle 5.

Niente cenoni, nemmeno a Capodanno. I ristoranti lavoreranno a pranzo il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, niente cenone nemmeno negli alberghi (si mangerà in camera la notte del 31 dicembre). Resta inteso che per le zone arancioni e rosse possono lavorare solo per asporto. Il nuovo decreto prevede anche il ritorno in classe al 50 per cento per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio.

Il blocco di convegni, congressi, cinema, teatri, spettacoli, concerti, discoteche, palestre, piscine e centri benessere continua. Fino al 6 gennaio 2021, l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole". Per gli amanti dello sci l’appuntamento è rimandato a dopo l’Epifania, piste chiuse. Per chi rientra dall’estero sarà obbligatoria la quarantena.

Misure che il Governo ritiene necessarie per contenere il contagio da Covid-19.

“Io l'ho ricevuto alle 2.30 di questa notte” con queste parole ha esordito giovedì 3 dicembre il Governatore del Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa giornaliero. “Questo nuovo Dpcm vieta gli spostamenti, ci saranno guai: dal 21 dicembre siamo bloccati in Regione e fino al 6 gennaio. Ma soprattutto il 25, 26 e il 1. gennaio ci si sposta solo all'interno dei Comuni. Si aprono due scenari, quello di natura umana il più importante: nessuna ricongiunzione fra parenti se non abitano nello stesso Comune.

Per i territori di periferia è una sperequazione assurda: bloccare i cittadini in piccoli paesi. A Roma ci si sposta in modo quasi normale, in piccoli comuni come i nostri è un vero lockdown. Non è possibile dividere figli e genitori o fratelli il giorno di Natale. Questo Dpcm alimenta la guerra tra poveri”.