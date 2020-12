Floriano De Franceschi confermato alla guida di Arav

VICENZA - “L’anno che volge a conclusione è stato complesso per tutti, ma al contempo è stato un anno ricco di progettualità, realizzate grazie al rapporto con le Associazioni Nazionali di razza, la Regione Veneto e l’Università di Padova. Siamo riusciti a fare dei passi in avanti molto importanti sul versante della sostenibilità, con significativi riflessi non solo dal punto di vista economico ma anche sull’ambiente, partendo dal paradigma di un miglioramento genetico legato a doppio filo a quello del benessere animale. In poche parole, allevare animali che stanno bene vuol dire produrre di più e meglio”. Con queste parole il Presidente di Arav, Floriano De Franceschi, commenta con compiacimento la sua conferma alla guida dell’Associazione, nel corso della prima riunione del rinnovato Comitato Direttivo.

Un incontro, che fa seguito all’Assemblea di elezione dei vertici di Arav, nel corso del quale il Presidente ha ribadito l’importanza della collaborazione con il mondo della ricerca universitaria. Un rapporto che si traduce non solo nello sviluppo delle progettualità in corso, dalla lattoferrina per aumentare la digeribilità del latte, alla resilienza mammaria per ridurre l’uso degli antibiotici, alla riduzione dell’impatto ambientale, ma anche nell’accompagnare gli allevatori verso un nuovo modo di gestire il proprio allevamento, sempre più tecnologico ed efficiente.

De Franceschi ha sottolineato il proficuo rapporto con la Regione Veneto: “il lavoro intrapreso con la Regione è importante, a partire dai controlli funzionali, il vero cuore pulsante per la modernizzazione degli allevamenti regionali. Da qui parte tutta l’attività che è in atto nelle stalle associate Arav, per far sì che si realizzi il nostro ambizioso progetto di sostenibilità globale dell’impresa”.

Arav sta spingendo affinché il mondo della ricerca universitaria sia sempre più al fianco degli allevatori, per operare sul campo e confrontarsi direttamente con loro. “Vogliamo porre le basi per una ricerca più intensa ed applicata a ciò che accade negli allevamenti – sottolinea De Franceschi – per questo riteniamo fondamentale che i ricercatori siano sempre più presenti negli nostre stalle, per cogliere con gli allevatori le continue opportunità di reciproca crescita professionale”.

Il Comitato Direttivo di Arav che resterà in carica fino al 2023, vede alla guida, al fianco del confermato Presidente Floriano De Franceschi di Castelgomberto (VI), i due Vice: Danilo Bronca di Valdobbiadene (TV) e Luciano Pozzerle di Verona (VR) ed i componenti: Amedeo Allegro di San Pietro in Gù (PD); Andrea Bovo di Valeggio sul Mincio (VR); Lino Casarotto di Grisignano di Zocco (VI); Andrea Corso di Veronella (VR); Bernardino Dorigo di Livinallongo (BL); Ivano Fighera di Istrana (TV); Andrea Frasson di Mirano (VE); Armando Miotti di Gazzo Padovano (PD); Flavio Peron di Schiavon (VI); Roberto Varotto di Meolo (VE); Milo Veronese di Tambre (BL) e Domenico Zanotto di Rovigo. Il Collegio dei Sindaci, infine, è costituito da Francesca Pampinella (presidente) e dai componenti: Renzo Lotto e Fabio Sommacal.