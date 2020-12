Il Rigoletto ideato dal Teatro di Rovigo debutta via streaming a Treviso

, afferma: "Siamo grati a chi ha avuto una buona idea". L'idea è stata del Teatro Sociale di Rovigo che propose Rigoletto ad un incontro con i responsabili dei teatri Verdi di Padova e Dal Monaco di Treviso e di Teatro Stabile, c'era infatti, Padova e Treviso accettarono la proposta di Rovigo, ma ad un certo punto il Teatro Sociale cambiò idea e si tirò indietro. La cosa non fu molto apprezzata, anzi si crearono dei forti malumori, che ancora hanno degli strascichi. "Il successo di quest'opera sarà molto rilevante - spiega Beltotto - grazie anche al parternariato con la piattaforma Ansa, oltre la nostra digitale Backstage e al canale YouTube, abbiamo grandi aspettative. Il nostro obiettivo è di raggiungere i 350-380mila accessi".con un "taglio che se permane tra due mesi chiude tutto", Teatro Stabile parla di 1.250.000 invece di 1.800.000 euro.. Se poi dalla manovra di bilancio emergessero altre risorse oltre a quelle proposte dalla giunta, sarà una scelta che farà il consiglio. Per noi questa è una base di partenza, tutti gli anni poi abbiamo rimpinguato i capitoli in base alle disponibilità finanziarie"."Senza contare il cast di primordine" sottolinea Beltotto."Mi sono impegnato a portare questa opera in Polesine, e quando si ritornerà a teatro normalmente, finita la tempesta del Covid, la porterò al teatro Comunale di Adria, se il sindaco lo vorrà, un teatro che merita di essere re-illuminato".Nel ruolo del buffone della corte di Mantova, un talento dalla Mongolia. Sul palcoscenico il cast composto da:(Duca di Mantova),(Gilda),(Sparafucile),(Maddalena),(Conte di Monterone),(Marullo),(Matteo Borsa) e(Conte di Ceprano)., interpreterà il ruolo di Giovanna, a fianco di Monica Biasi (Contessa di Ceprano) e(Paggio).dirigerà l’e illa regia sarà dii, con la scenografia virtuale ditiene a dire Beltotto.

Il Teatro Sociale di Rovigo nel frattempo ha già realizzato quattro concerti lirici andati in scena via streaming con cantanti in carriera tra cui spiccava Claudia Pavone, concerti molto apprezzati, e ha fatto debuttare uno spettacolo musicale per le scuole, Il Direttore Matto appartenente alla serie Musica a fumetti dei Virtuosi della Rotonda, molto riuscito e che ha avuto notevole seguito dalle classi di tutta Italia.