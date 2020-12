Morsa bipartisan a Rovigo contro il Ministero di grazia e giustizia

Secondo Zanellato il carcere minorile non può e non deve essere realizzato negli spazi dell'ex carcere visto che sono funzionali all'ampliamento, necessario ed infifferibile, del tribunale, meglio sarebbe per il carcere minorile nell'area dell'ex ospedale psichiatrico concessa dall'Ulss5 Polesana all'associazione I luoghi dell'abbandono.“Abbiamo appreso con soddisfazione della disponibilità del centro sinistra, ed in particolare del Partito Democratico, ad affrontare di petto una situazione di grande attualità e che per voce del Sindaco e del suo movimento sarebbe già compromessa, sul tema carcere minorile ed eventuale spostamento del tribunale” affermano insieme Michele Aretusini per il Gruppo Lega, Mattia Moretto per Fratelli d’Italia ed Andrea Bimbatti commissario provinciale vicario di Forza Italia.“Siamo fortemente preoccupati della piega negativa che un trasferimento del tribunale potrebbe rappresentare per il fragile equilibrio del nostro centro storico, intendiamo ribadire, confermare e sostenere tutte le iniziative comuni che si possano attivare in questo periodo, pur consapevoli che in questo anno e mezzo non si siano fatti passi avanti a seguito del movimento di singoli, che evidentemente il ministero ha completamente ignorato avviando solo a novembre il bando per la realizzazione del nuovo carcere minorile.Siamo pronti ad essere parte attiva, a fianco del comitato cittadino, del sindaco, e di tutti gli stakeholder che sono coinvolti in questa problematica, proponendo e condividendo un tavolo permanente al Ministero di grazia e giustizia che possa fermare la realizzazione del carcere minorile in centro e che di conseguenza possa scongiurare il trasferimento del tribunale.Siamo assolutamente consapevoli di quanto sia complicata questa “partita tribunale” ma non vogliamo sottrarci a sostenere una battaglia che riguarda l’intera città di Rovigo, tutte le Istituzioni, tutte le associazioni così come tutti i cittadini.Vorremmo scongiurare il rischio che una problematica di così alto impatto sulla città, sia in termini economici che sociali, si riduca ad una battaglia politica interna all’amministrazione prima, e di scontro di parte poi, non cogliendo la gravità delle conseguenza che questa iniziativa potrebbe avere. La nostra disponibilità e il nostro impegno fattivo sono generati da una sorta di rassegnazione che percepiamo almeno da una parte dell’amministrazione, in particolare dall’area politica più vicina al Sindaco. Prima dei nostri ruoli politici o di parte siamo cittadini di Rovigo, che lavorano e si adoperano per migliorare la qualità della vita della nostra città, e questa battaglia deve vederci tutti uniti senza bandiere o senza l’ansia di dover mettere un cappello sulla sedia prima di altri. Questa è una partita da vincere insieme, da combattere insieme, nei confronti di istituzioni nazionali che arbitrariamente decidono di cambiare il volto e il cuore pulsante della nostra città. Attendiamo iniziative concrete, oltre a quelle del comitato, da parte di chi governa questa città. Il centro destra in tutte le sue componenti non si sottrae al dibattito, al confronto e nemmeno allo scontro con chi vorrebbe prevaricare la volontà e gli equilibri economici di un’intera città”.