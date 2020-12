Covid-19: altri due decessi, 78 nuove positività e 107 guarigioni

ROVIGO - 78 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 4.489 da inizio epidemia), e due decessi nelle ultime 24 ore. 104 i deceduti con Covid-19 residenti in Polesine da inizio epidemia, con i nuovi conteggi della Regione Veneto con le persone morte in ospedali fuori provincia.

Un uomo di, residente in Basso Polesine, al riscontro della positività era stato ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta e successivamente inNel pomeriggio di ieri è deceduto.E’ morto anche un uomo diAl riscontro della positività era stato ricoverato in Area Medica Covid di Trecenta dove.

“Alle loro famiglie vanno le condoglianze mie e dell’Azienda” commenta il Direttore Generale dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella.

Attualmente risultano 111 pazienti ricoverati: 93 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta (1 paziente trasferito dalla Terapia Intensiva Covid, 3 nuovi pazienti già risultati positivi nei giorni scorsi ricoverati per peggioramento delle condizioni, 5 paziente dimessi), 13 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta (1 nuovo paziente residente fuori provincia, 1 paziente negativizzato) e 5 in Malattie Infettive a Rovigo (1 nuovo paziente residente fuori provincia, 3 pazienti negativizzati, 1 paziente dimesso)

29 delle 78 nuove positività sono emerse dai test antigenici. 49 persone, delle 78 risultate positive, erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari all’ 1,96%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 5,17%.

Positivo un uomo di 73 anni, residente in Basso Polesine, si è rivolto al Pronto Soccorso ed è stato ricoverato in Terapia Intensiva Covid a Trecenta. È in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti.

Positivo un uomo diresidente in Basso Polesine, si è rivolto al Pronto Soccorso ed è stato ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta. È in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti.Tra i nuovi positivi 1 ospite della Residenza per Anziani “Villa Agopian” di Corbola, 1 operatore della Casa di Riposo “San Gaetano” di Crespino,, 1 operatore del Centro Servizi Anziani Villa Tamerici di Porto Viro.emersi con i tamponi eseguiti per la comparsa di una positività comunicata nei giorni scorsi edI compagni, i docenti e il personale ATA che hanno avuto contatti nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone.

Nelle strutture residenziali extra ospedaliere risultano positivi: 1 operatore del Csa di Adria, 26 ospiti e 20 operatori della Residenza per Anziani “Villa Agopian” di Corbola, 1 operatore della Casa di Riposo “San Gaetano” di Crespino, 1 operatore della Casa di Riposo “San Salvatore” di Ficarolo, 20 ospiti e 1 operatore della Casa di Riposo “La Residence” di Ficarolo, 72 ospiti e 23 operatori della Casa Albergo per Anziani di Lendinara, 2 operatori del Centro Servizi Anziani Villa Tamerici di Porto Viro, 2 operatori della Casa di Riposo “Iras” di Rovigo, 2 operatori del Casa di Riposo “Città di Rovigo”, 2 operatori della Casa di Riposo “Madonna del Vaiolo” di Taglio di Po, 2 operatori della Casa di Riposo “S. Antonio” di Trecenta, 10 ospiti e 6 operatori della Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Fratta Polesine, 24 ospiti e 15 operatori della Casa di Riposo “La Rosa dei Venti” di Rosolina.

Nelle restanti strutture non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 141.663. I tamponi rapidi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 74.955. 107 nuove guarigioni fanno salire a 2.256 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 2.129 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 2.719 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.