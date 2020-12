L'irrinunciabile e pericoloso richiamo del Pd di Rovigo a farsi del male da soli

, dalla minoranza ( LEGGI ARTICOLO ) si è levata la domanda se il consigliere, vista la comprovata esperienza e l’incarico di presidente del collegio dei revisori in Ascopiave ( LEGGI ARTICOLO ) non intendesse preparare il terreno alla discesa del Gruppo Hera in provincia di Rovigo (oltre a quanto già presente in Asm Set).).Zanellato ha definitoovvero come socio indiretto pensando all’ente Comune di Rovigo o rappresentante eletto di clienti del servizio reso dall’azienda per cui presta servizio. La commistione sarebbe così inaccettabile che dovrebbe dimettersi dall’incarico di consigliere.Il pensiero del segretario Zanellato va quindi nella linea di quella che era una “lotta” del gruppo Romeo in consiglio comunale che osteggiava l’amministrazione del sindaco Gaffeo al tempo della loro mancanza di rappresentanza in giunta, ovvero l’indomani dell’inserimento del nome di Salvaggio in lista per Ascopiave e prima della nomina dell’assessore Patrizio Bernardinello nell’esecutivo comunale ( LEGGI ARTICOLO ).L’intervento di Salvaggio in consiglio è stato anche salutato positivamente dalla capogruppo Businaro in aula, salvo poi attaccare i colleghi del suo stesso partito che hanno espresso dissenso con la posizione del segretario Zanellato che invoca le dimissioni del consigliere Salvaggio.“Non solo questo non è il modo di lavorare per l’unità del partito, ma viene lesa la sua autonomia di consigliere comunale, estrapolando un’affermazione del tutto legittima che faceva parte di un’analisi sul bilancio consolidato del Comune di Rovigo.Forse, per cui non solo è doveroso da parte dei consiglieri comunali conoscere la situazione, ma sarebbe preoccupante non venissero espresse le proprie opinioni al riguardo per supposti vincoli di partito, che non hanno ragione di esistere, tant’è che rientrano nella fantasia di chi afferma queste banalità.GiovanniIn consiglio comunale è stato eletto, con le preferenze ricevute dai cittadini, ecome per altro succede a molti altri professionisti”.Azzalin sottolinea come “la prima uscita del neo segretario, prima ancora di enunciazioni programmatiche, riguarda il consiglio comunale di Rovigo, per attaccare e picconare proprio la maggioranza di centro sinistra che governa la città, allineandosi di fatto agli strumentali attacchi condotti da Forza Italia assieme a Fratelli d’Italia il giorno prima”.“In quanto all’accusa di non condivisione delle opinioni espresse - commentano Bagatin, Montagnolo e Bertacin -Sulla richiesta di dimissioni di Salvaggio operata dal segretario ZanellatoLa chiusura finale alla vicenda la ripropone la. E se, per una, tale comportamento si può imputare all'inesperienza e all'ingenuità, tale giustificazione non si può addurre per l'altra, protagonista da decenni della scena politica polesana”.Prima di nuove nomine bisognerà quindi creare lo “spazio” e l’attenzione sembra quindi ora tutta rivolta verso le due rappresentanti della giunta del sindaco Edoardo Gaffeo.