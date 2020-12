Maltempo: Anche la Protezione civile di Rovigo nel trevigiano. Allerta per fiume Po ed Adige

CORDIGNANO (Treviso) - Da giorni la Protezione Civile di Rovigo, in collegamento con la Sala Operativa Regionale, sta monitorando le previsioni di maltempo che arrivano tramite i bollettino meteo Cfd Regionali Arpav nelle quali veniva indicato, nella serata tra sabato e domenica, forte maltempo nella zona montana e pedemontana.

Come previsto alle ore 4.30 della giornata di domenica 6 dicembre, la Regione Veneto ha allertato il reperibile del Servizio Provinciale della Provincia di Rovigo per richiesta disponibilità di volontari e mezzi per intervenire nella zona del trevigiano, in particolare nel comune di Cordignano.

Dopo aver raccolto informazioni dettate dalla Sala Operativa regionale, in merito alle attività da svolgere, il Servizio di Protezione Civile si è attivato per provvedere alla partenza di squadre che si sono rese disponibili fin da subito da tutta la Provincia di Rovigo.

Nelle prime ore della mattina sono quindi partiti i seguenti Gruppi di Protezione Civile di Altopolesine, Trecenta, Occhiobello, Porto Tolle Intercomunale Isola di Ariano, Rhodigium Pettorazza Grimani, con mezzi di Protezione Civile dotati di motoseghe, motopompe barellate e carellate, motopompe elettriche, torri faro e attrezzature varie per eseguire interventi di allagamento nelle abitazioni, causate dall'esondazione del fiume Meschio che attraversa il Comune di Cordignano.

Raggiunto il posto i volontari polesani si sono messi a supporto del Sindaco e dell'incaricato preposto tramite il Centro Operativo Comunale, per essere impegnati assieme ai Vigili del Fuoco e la collaborazione di ditte eterne nelle seguenti attività: messa in sicurezza degli argini, taglio di piante raccolte dall'alveo del fiume, che hanno creato diga e provocato l'esondazione; svuotamento scantinati abitazioni in zone residenziali e alberghi e supporto alla popolazione.

Convocata domenica 6 dicembre la riunione dell’Unità di Crisi regionale della Protezione Civile.

“La notte è stata particolarmente complessa, tra dissesti e frane che si sono verificati in provincia di Belluno, nell’Agordino, in Alpago nel Feltrino - spiega l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin - Ci sono stati vari allagamenti, il Meschio è esondato a Cordignano allagando vari quartieri. La situazione più delicata è nel comune di Alpago, dove stiamo procedendo all’ evacuazione con autoambulanze di 76 ospiti non autosufficienti di una casa di riposo: vengono dirottati sull’altra casa di riposo di Ponte nelle Alpi e, in misura inferiore, in quella di Pieve di Cadore”.

“Viste le persistenti piogge, l’attenzione resta ai massimi livelli – prosegue Bottacin - Il monitoraggio della situazione è costante, si sta cercando di dare pronte risposte ai cittadini”.

Alcune attività stanno ancora proseguendo, altre sono state momentaneamente sospese causa il forte maltempo in corso.

Il Presidente del Veneto Luca Zaia, ha avviato l’iter per la dichiarazione dello stato di crisi per le zone della regione colpite dal maltempo.

In attesa della firma da parte del Governatore e dell’inoltro al Dipartimento nazionale della Protezione Civile Nazionale per la richiesta di dichiarazione proclamazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, il decreto resterà “aperto” al fine di consentire agli enti locali di effettuare il censimento dei danni a opere pubbliche, infrastrutture, privati, aziende e siti produttivi e comunicarne gli esiti ai competenti uffici regionali.

Lo stato di crisi, al momento, riguarda comuni delle zone dell’Alto Vicentino, della Pedemontana trevigiana e il territorio della Provincia di Belluno.

Maltempo che potrebbe colpire anche il basso Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino valido dalle 14 di oggi alla mezzanotte di martedì 8 dicembre. È stato dichiarato lo stato di allarme (allerta rossa) per criticità idraulica e idrogeologica per i bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione; per criticità idraulica per il Basso Brenta – Bacchiglione e per il Livenza – Tagliamento. È stato dichiarato lo stato di preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica e idrogeologica per i bacini dell’Alto Piave e Basso Piave – Sile; per criticità idrogeologica per l’Adige-Garda. Allerta gialla (stato di attenzione) per criticità idraulica per il Po.