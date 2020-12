113 morti in Veneto, 634 in Italia nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino del ministero della Salute di domenica 8 dicembre, sono 14.842 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, le vittime sono 634.

Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9% in netto calo. Drammatico bollettino in Veneto con 113 morti e 3.145 nuovi casi di Covid-19. I contagiati attualmente sono 79.748 in Veneto