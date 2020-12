Lutto nel mondo del calcio, è morto Pietro Guglielmo

BOARA PISANI (Padova) - Il calcio piange una figura storica, e probabilmente insostituibile per la realtà di Boara Pisani. Il Covid-19 si è portato via Pietro Guglielmo, aveva 90 anni, ed era stato per decenni il pilastro della locale società di calcio. Era stato vicepresidente del Boara Pisani al fianco di Giuseppe Calabria, dopo la fusione con il Rovigo si vedeva spesso al Gabrielli. Un grande appassionato, ma soprattutto un punto di riferimento per la comunità, era stato anche consigliere comunale. Dello stadio di Boara Pisani era anche il custode, un uomo che ha dedicato la sua vita per lo sport e per i giovani.

“Mi aveva accolto come fossi un nipote - ricorda commosso il delegato provinciale della Figc Rovigo, Luca Pastorello - era così generoso, che quando giocava la rappresentativa provinciale, lavava le mute gratis. Non mi ricordo quante volte ho chiesto quanti soldi volesse per il disturbo, non li ha mai voluti. Un uomo che viveva per la squadra del suo paese, era il custode dell’impianto e dei ricordi di tante generazioni. Un uomo dal cuore grande, lo sport polesano e di Boara Pisani perde molto”.

Affranto anche l’ex vicesindaco del capoluogo e dirigente del Rovigo calcio, Andrea Bimbatti: “Una persona che ho conosciuto tramite il calcio. quando ero dirigente del Boara Polesine, era innamorato del suo paese, ma soprattutto del campo che custodiva con gelosia, disponibile con i ragazzi in qualsiasi momento, instancabilmente a servizio del calcio e dei giovani, ma soprattutto della comunità”.

Pietro Guglielmo è deceduto all’Ospedale di Trecenta mercoledì 9 dicembre, le esequie sono state fissate per lunedì 14 dicembre nella Chiesa parrocchiale di Boara Pisani, alle 10.