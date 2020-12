PORTO TOLLE (Rovigo) - Nella Giunta Regionale del 9 dicembre 2020 su proposta della Vicepresidente e assessore regionale ai Lavori Pubblici e alla Navigazione, Elisa De Berti, sono stati stanziati altri 210 mila euro per la manutenzione della laguna di Barbamarco.

“Si tratta di un ulteriore finanziamento che interessa i lavori di dragaggio per il canale di uscita a mare di un tratto di laguna dove si sono resi necessari interventi per via delle continue mareggiate che provocano l'insabbiamento del fondale rendendo sempre più complesso il rientro dei pescherecci – commenta l’assessore regionale alla Pesca Cristiano Corazzari - La Regione del Veneto, con questo provvedimento, ancora una volta dimostra di essere dalla parte dei pescatori dando pronta risposta ai problemi del settore. Il Delta del Po è un luogo dalle caratteristiche uniche dal punto di vista ambientale, culturale e anche produttivo e quello di Pila Porto Tolle è il più importante mercato ittico regionale che dunque merita di essere trattato con un occhio di riguardo”.