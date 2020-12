Rovigo al centro del Consorzio dei Conservatori del Veneto

ROVIGO - Nei giorni scorsi Vincenzo Soravia, direttore del Conservatorio Venezze di Rovigo, è stato nominato all’unanimità anche presidente del Consorzio dei Conservatori del Veneto.

Questo riconoscimento aggiunge prestigio al Conservatorio Venezze ed avviene in un momento storico di particolare importanza per l’Alta Formazione.

I cambiamenti in atto delle prospettive legate al completamento della riforma, prevista dalla legge 508/1999, pongono le Istituzioni Musicali al fianco di quelle Universitarie.

In questo quadro, il Consorzio dei Conservatori Veneti ricopre un ruolo fondamentale per percorsi comuni relativi alla ricerca e alla formazione terziaria, in particolare, per quanto riguarda progetti con le Università, Master ed Erasmus.