Il cioccolato solidale

ROVIGO - C’è la “Fabbrica di cioccolato”, quella delle pagine di carta e dei desideri golosi. Dove molti sognerebbero di vivere, per le tante bontà. E poi c'è la fabbrica di “Del Conte” che nella realtà crea e dà forma a ghiotte e dolci prelibatezze dell'arte del cioccolato, in provincia di Padova a Cittadella. Ghiotte prelibatezze di cioccolato che si trovano nelle Xmas Ball di Faedesfa No Profit: le Sfere solidali del Natale pensate dall'Associazione Benefica di Fratta Polesine, con prodotti di aziende della regione Veneto.

Le praline di cioccolato delle Sfere di Natale solidali sono un regalo unico: oltre a sostenere con una donazione i progetti benefici di “Natale con Noi 2020” sono un'occasione per conoscere e degustare i prodotti delle aziende locali. Come quella dolciaria “Del Conte Srl” guidata dall'amministratore unico nonché titolare, Enrico Cattapan, azienda da 70 anni sulla cresta dell'onda dei prodotti dolciari. “La Del Conte è nata negli anni Cinquanta- racconta Luana Basso, Assistente di direzione dell’azienda- Inizialmente producendo a livello artigianale torroni e caramelle, sino ad arrivare alla terza generazione. Con Enrico Cattapan, la passione per il cioccolato è il diventata il core business dell'azienda: una spiccata attenzione nella scelta delle materie prime per gli ingredienti dei nostri dolci, senza dimenticare la vocazione artigianale”.

Praline, tavolette, ovetti con creme aromatizzate e tante altre idee golose per il Natale e non solo, la “Del Conte Cioccolato” ha un occhio di riguardo anche alle associazioni benefiche, come Faedesfa No Profit. “Siamo presenti e collaboriamo con le associazioni di volontariato perché è una cosa a cui crediamo con fermezza - commenta ancora Luana Basso - la nuova linea dove produciamo le praline è stata acquistata nel 2008 dandoci così la possibilità di realizzare una varietà di gusti e di poter produrre questo articolo in modo continuativo”.

Per questo 2020 oltre ai classici colori verdi, che distinguono la “banda delle magliette verdi” di Fratta Polesine, Faedesfa No Profit ha scelto di proporre le praline con la carta di colore rosso. “E' una collaborazione importante quella con la Del Conte - conclude Andrea Pezzuolo, presidente di Faedesfa No Profit- Stiamo già pensando a dolci soprese da realizzare per il prossimo anno con loro, sono una realtà da apprezzare e conoscere del nostro territorio”. Per le Xmas Ball tutte le info al numero verde gratuito di Faedesfa No Profti 800 411 444, o sul sito. Prodotti ordinabili anche online su bottegasolidale.faedesfa.org.