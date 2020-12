Tra variante e convenzione è riemerso il nodo della pista di motocross

LENDINARA (Rovigo) - Nella seduta del consiglio comunale del 3 dicembre scorso, durante la proposta della variante urbanistica nel Piano degli Interventi, è riemersa in tutta la sua importanza la controversa questione della pista di motocross-enduro sul terreno di Pradespin. in corrispondenza dell’argine destro del fiume Adige.

La trasformazione dei 55mila metri quadrati da area agricola in area sportiva, ha suscitato il vivace dibattito dell’assemblea sulla pista da motocross ricavata in un’area dove il proprietario aveva realizzato, negli anni ’80, un impianto di allevamento anguille, poi chiuso. Solo nel 2016 si è scoperto che la ’Pista di Pradespin’, era abusiva, dopodiché il sindaco Viaro ha emesso l’ordinanza di chiusura, però più volte interrotta da autorizzazioni speciali del primo cittadino.

Ora i proprietari, con l’associazione che ha usufruito in questi anni dell’area, hanno chiesto per la terza volta, la trasformazione dei 55mila metri quadrati di area agricola in area per attrezzatture sportive con pista da enduro, un bar e un locale per gli attrezzi. Sull’area pendono un ricorso al Tar ed un recentissimo esposto alla Procura della Repubblica al tribunale di Rovigo contro il sindaco Viaro, firmato dal noto fotografo Paolo Gioli che da anni combatte contro la pista di motocross ubicata vicino a casa sua.

"La variante proposta, ha spiegato l’urbanista Fabio Vanin, prescinde dal ricorso al Tar Veneto e mantiene la qualifica di area verde permeabile con la possibilità di riqualificare le vecchie vasche dell'allevamento di anguille esistenti, costruendovi servizi e attrezzature ricettive e ricreative per un massimo di 160 metri quadri". L'attività sportiva sarà inoltre subordinata alla sottoscrizione di una convenzione col Comune, per definire. “Si tratta di riconoscere una situazione de facto esistente”, ha commentato il tecnico Vanin, concludendo che la variante risulta compatibile e coerente sotto il profilo urbanistico, ambientale e paesaggistico.

A sostegno dell’approvazione sono stati gli interventi dei consiglieri Davide Bernardinello e Gino Zatta che ha mostrato alcune foto “storiche” di Pradespin per spiegare l’evoluzione del sito ed in particolare delle vasche d’allevamento anguille; foto che sono parse convincenti per la decisione deliberativa della maggioranza.

Nonostante le rassicurazioni del Tecnico e del sindaco Viaro, il gruppo di opposizione “Alternativa civica” ha paventato che i consiglieri, con l'approvazione, potrebbero esporsi a futuri ulteriori contenziosi, mentre “Valori in comune” ha chiesto che sia preparata una bozza di convenzione da valutare prima della scadenza dei sessanta giorni previsti per le osservazioni e che, nel frattempo, si apra un dialogo con Gioli.



Dopo un lungo dibattito, i consiglieri di ’Alternativa civica’, Denis e Federico Sambinello, hanno abbandonato l’aula. I consiglieri di ’Valori in comune’ hanno scelto l’astensione chiedendo che si cerchi una ricomposizione tra le parti e che la convenzione sia la sintesi che risolva i problemi della vasta area. La maggioranza ha votato favorevolmente la variante alla richiesta dei proprietari.

Ugo Mariano Brasioli